Зеленський обговорив пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС з його президентом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Приводом для контакту став початок головування Кіпру в Раді Європейського Союзу, яке стартує відсьогодні, 1 січня 2026 року. Про це пише УНН.

Деталі

Глава держави привітав колегу з новою роллю країни в ЄС та висловив сподівання на активну співпрацю протягом наступних шести місяців. Основним очікуванням української сторони є збереження питання підтримки України серед ключових пріоритетів європейського порядку денного.

Під час розмови Володимир Зеленський наголосив на стратегічній важливості вступу України до Європейського Союзу, назвавши цей процес однією з головних гарантій безпеки для держави. За словами Президента, Україна продовжує виконувати всі необхідні вимоги для наближення членства.

Ми розраховуємо на сильні рішення, які зміцнять Україну та всю Європу протягом цих пів року. Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Окрему увагу сторони приділили дипломатичному треку. Президент України поінформував кіпрського колегу про деталі останніх контактів з американськими партнерами та загальний стан справ у міжнародній політиці. Він підкреслив, що робота над досягненням миру триває в безперервному режимі.

Володимир Зеленський подякував Нікосу Христодулідісу та народу Кіпру за солідарність і підтримку українців. Президент Кіпру, зі свого боку, висловив слова підтримки Україні у її боротьбі за територіальну цілісність та незалежність.

