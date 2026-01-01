Зеленский обсудил приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС с его президентом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Поводом для контакта стало начало председательства Кипра в Совете Европейского Союза, которое стартует с сегодняшнего дня, 1 января 2026 года. Об этом пишет УНН.

Подробности

Глава государства поздравил коллегу с новой ролью страны в ЕС и выразил надежду на активное сотрудничество в течение следующих шести месяцев. Основным ожиданием украинской стороны является сохранение вопроса поддержки Украины среди ключевых приоритетов европейской повестки дня.

В ходе разговора Владимир Зеленский подчеркнул стратегическую важность вступления Украины в Европейский Союз, назвав этот процесс одной из главных гарантий безопасности для государства. По словам Президента, Украина продолжает выполнять все необходимые требования для приближения членства.

Мы рассчитываем на сильные решения, которые укрепят Украину и всю Европу в течение этих полугода. Важно, чтобы Украина была среди главных приоритетов во время кипрского председательства – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Отдельное внимание стороны уделили дипломатическому треку. Президент Украины проинформировал кипрского коллегу о деталях последних контактов с американскими партнерами и общем состоянии дел в международной политике. Он подчеркнул, что работа над достижением мира продолжается в непрерывном режиме.

Владимир Зеленский поблагодарил Никоса Христодулидиса и народ Кипра за солидарность и поддержку украинцев. Президент Кипра, со своей стороны, выразил слова поддержки Украине в ее борьбе за территориальную целостность и независимость.

