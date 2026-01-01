$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 24651 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 24346 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 23640 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 110429 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 114954 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 42655 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 39835 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 34919 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28111 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики
Зеленский обсудил приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС с его президентом

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с Президентом Кипра Никосом Христодулидисом относительно приоритетов председательства Кипра в Совете ЕС, которое начинается 1 января 2026 года. Украина ожидает сохранения поддержки и подчеркивает важность вступления в ЕС как гарантии безопасности.

Зеленский обсудил приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС с его президентом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Поводом для контакта стало начало председательства Кипра в Совете Европейского Союза, которое стартует с сегодняшнего дня, 1 января 2026 года. Об этом пишет УНН.

Подробности

Глава государства поздравил коллегу с новой ролью страны в ЕС и выразил надежду на активное сотрудничество в течение следующих шести месяцев. Основным ожиданием украинской стороны является сохранение вопроса поддержки Украины среди ключевых приоритетов европейской повестки дня.

В ходе разговора Владимир Зеленский подчеркнул стратегическую важность вступления Украины в Европейский Союз, назвав этот процесс одной из главных гарантий безопасности для государства. По словам Президента, Украина продолжает выполнять все необходимые требования для приближения членства.

Мы рассчитываем на сильные решения, которые укрепят Украину и всю Европу в течение этих полугода. Важно, чтобы Украина была среди главных приоритетов во время кипрского председательства 

– написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Отдельное внимание стороны уделили дипломатическому треку. Президент Украины проинформировал кипрского коллегу о деталях последних контактов с американскими партнерами и общем состоянии дел в международной политике. Он подчеркнул, что работа над достижением мира продолжается в непрерывном режиме.

Владимир Зеленский поблагодарил Никоса Христодулидиса и народ Кипра за солидарность и поддержку украинцев. Президент Кипра, со своей стороны, выразил слова поддержки Украине в ее борьбе за территориальную целостность и независимость.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Совет Европейского Союза
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Кипр