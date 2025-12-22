В Киеве возросло количество больных гриппом и ОРВИ: за неделю более 10 тысяч новых случаев
Киев • УНН
В Киеве за 51-ю неделю 2025 года зарегистрировано 10 744 новых случая заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Заболели 6 673 ребенка и 4 071 взрослый, госпитализированы 143 человека с гриппом/ОРВИ и 15 с COVID-19.
В Киеве за неделю вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", заболели 6 673 ребенка (62,1% от всех заболевших) и 4 071 взрослый, передает УНН.
В столице за 51-ю неделю 2025 года зарегистрировано 10 744 новых случая заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19
Показатель заболеваемости составил 363,9, что на 33,7% ниже среднего уровня интенсивности. За отчетную неделю уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 4,9% – за счет детского и взрослого населения.
В частности, заболели 6 673 ребенка (62,1% от всех заболевших) и 4 071 взрослый.
Среди школьников зарегистрировано 3 420 случаев.
Добавим
По данным столичного центра контроля и профилактики болезней, COVID-19 заболели 23 человека, в том числе 2 детей до 17 лет.
В медицинские учреждения госпитализировали 143 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 99 детей. Среди больных COVID-19 госпитализировали 15 человек, среди них – 1 ребенок. В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии находился 1 взрослый больной COVID-19 - говорится в сообщении.
Кроме того, за неделю зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений COVID-19.
В Киеве за неделю зафиксировали более 10 тыс. новых случаев гриппа и ОРВИ15.12.25, 14:40 • 2858 просмотров