Эксклюзив
14:35 • 2070 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 3356 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 7882 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 11225 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 12653 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 15018 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 14302 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12185 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11501 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8362 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
В Киеве возросло количество больных гриппом и ОРВИ: за неделю более 10 тысяч новых случаев

Киев • УНН

 • 198 просмотра

В Киеве за 51-ю неделю 2025 года зарегистрировано 10 744 новых случая заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Заболели 6 673 ребенка и 4 071 взрослый, госпитализированы 143 человека с гриппом/ОРВИ и 15 с COVID-19.

В Киеве возросло количество больных гриппом и ОРВИ: за неделю более 10 тысяч новых случаев

В Киеве за неделю вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", заболели 6 673 ребенка (62,1% от всех заболевших) и 4 071 взрослый, передает УНН.

В столице за 51-ю неделю 2025 года зарегистрировано 10 744 новых случая заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19

- указано в сообщении.

Показатель заболеваемости составил 363,9, что на 33,7% ниже среднего уровня интенсивности. За отчетную неделю уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 4,9% – за счет детского и взрослого населения.

В частности, заболели 6 673 ребенка (62,1% от всех заболевших) и 4 071 взрослый.

Среди школьников зарегистрировано 3 420 случаев.

Добавим

По данным столичного центра контроля и профилактики болезней, COVID-19 заболели 23 человека, в том числе 2 детей до 17 лет.

В медицинские учреждения госпитализировали 143 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 99 детей. Среди больных COVID-19 госпитализировали 15 человек, среди них – 1 ребенок. В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии находился 1 взрослый больной COVID-19 - говорится в сообщении.

Кроме того, за неделю зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений COVID-19.

В Киеве за неделю зафиксировали более 10 тыс. новых случаев гриппа и ОРВИ15.12.25, 14:40 • 2858 просмотров

Антонина Туманова

КиевЗдоровье
Киев