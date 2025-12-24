Заболеваемость ОРВИ выросла: в трех областях превышен эпидпорог, почти в половине - циркуляция гриппа
Киев • УНН
В Украине за неделю с 15 по 21 декабря ОРВИ заболели 138 409 человек, что на 3,1% больше, чем на прошлой неделе. Ивано-Франковская, Житомирская и Львовская области превысили эпидемический порог низкого уровня.
Заболеваемость ОРВИ преимущественно сохраняется на фоновом уровне, в трех областях при этом - превышение эпидемического порога низкого уровня, за прошедшую неделю заболеваемость выросла на 3,1% - 138 409 новых случаев, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в среду, пишет УНН.
Ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине остается стабильной - наблюдается фоновый уровень заболеваемости в большинстве регионов Украины, кроме Ивано-Франковской, Житомирской и Львовской областей, где зафиксировано превышение эпидпорога низкого уровня
Детали
За неделю с 15 по 21 декабря ОРВИ в Украине заболели 138 409 человек (54 727 взрослых и 83 682 ребенка до 17 лет), "что на 3,1% больше аналогичного показателя прошлой недели". Госпитализирован был 3971 пациент с ОРВИ, из них детей - 2330.
Как отмечается, "в 12 (48%) регионах установлена циркуляция вирусов гриппа, что свидетельствует о региональном географическом распространении вирусов гриппа в Украине".
Заболеваемость COVID-19: за неделю заболели 372 человека (на 19,4% меньше, чем неделей ранее).
"В течение отчетной недели зарегистрировано 5 летальных случаев среди лиц, имевших положительный результат теста на COVID-19", - говорится в отчете.
Ситуация с начала эпидсезона
В течение эпидемического сезона, с 29 сентября по 21 декабря 2025 года, ОРВИ переболели 1 472 673 человека (4,1% от населения страны), что на 4,5% больше аналогичного периода сезона 2024-2025 годов. Среди общего количества пациентов с ОРВИ по результатам тестирования установлено 18 666 случаев заболевания COVID-19 - 1,3% от общего количества зарегистрированных случаев ОРВИ.
"С начала текущего эпидемического сезона количество умерших от гриппа и ОРВИ составляет 88 случаев", - сказано в отчете.
