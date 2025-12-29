В Киеве снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, но по COVID несколько возросла
Киев • УНН
В Киеве за неделю зарегистрировано 10 079 новых случаев гриппа и ОРВИ, что на 6% меньше, чем неделей ранее. При этом количество больных COVID-19 возросло более чем на 20%, достигнув 28 взрослых, с тремя летальными исходами.
За неделю в Киеве зарегистрировали 10 079 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 6% меньше, чем неделей ранее, при этом COVID-19 заболели 28 взрослых человек, что более чем на 20% больше по сравнению с показателем неделей ранее, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.
В столице за 52-ю неделю 2025 года зарегистрировали 10 079 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19
Показатель заболеваемости, как отмечается, составил 341,4, что на 37,8% ниже среднего уровня интенсивности.
За отчетную неделю уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 6,2% – за счет взрослого и детского населения
В частности, как указано, заболели 6 186 детей (61,4% от всех заболевших) и 3 893 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 3 498 случаев.
COVID-19 заболели 28 взрослых человек. Тогда как неделей ранее было 23 человека, в том числе 2 детей до 17 лет.
В медицинские учреждения, по сообщению, госпитализировали 190 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 140 детей. Среди больных COVID-19 госпитализировали 14 взрослых человек.
В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии находились 3 взрослых, больных COVID-19.
"За неделю зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений COVID-19", - сообщили в КГГА.
