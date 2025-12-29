$42.060.13
Эксклюзив
12:21
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
В Киеве снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, но по COVID несколько возросла

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В Киеве за неделю зарегистрировано 10 079 новых случаев гриппа и ОРВИ, что на 6% меньше, чем неделей ранее. При этом количество больных COVID-19 возросло более чем на 20%, достигнув 28 взрослых, с тремя летальными исходами.

В Киеве снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, но по COVID несколько возросла

За неделю в Киеве зарегистрировали 10 079 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 6% меньше, чем неделей ранее, при этом COVID-19 заболели 28 взрослых человек, что более чем на 20% больше по сравнению с показателем неделей ранее, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

В столице за 52-ю неделю 2025 года зарегистрировали 10 079 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19

- указали в КГГА со ссылкой на данные ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава».

Показатель заболеваемости, как отмечается, составил 341,4, что на 37,8% ниже среднего уровня интенсивности.

За отчетную неделю уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 6,2% – за счет взрослого и детского населения

- говорится в сообщении.

В частности, как указано, заболели 6 186 детей (61,4% от всех заболевших) и 3 893 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 3 498 случаев.

COVID-19 заболели 28 взрослых человек. Тогда как неделей ранее было 23 человека, в том числе 2 детей до 17 лет.

В медицинские учреждения, по сообщению, госпитализировали 190 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 140 детей. Среди больных COVID-19 госпитализировали 14 взрослых человек.

В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии находились 3 взрослых, больных COVID-19.

"За неделю зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений COVID-19", - сообщили в КГГА.

Юлия Шрамко

КиевЗдоровье
Киевская городская государственная администрация
Киев