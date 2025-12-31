Министр культуры Бережная пришла на заседание правительства с новорожденной дочерью
Киев • УНН
Министр культуры Татьяна Бережная пришла на заседание правительства с новорожденной дочерью Осакой. Премьер-министр Юлия Свириденко назвала это событие историческим для зала Кабмина, передает УНН.
Самый светлый итог последнего заседания Правительства в 2025 году — это маленькая доченька вице-премьер-министра Татьяны Бережной, которая сегодня была вместе с нами. Думаю, это точно историческое событие для этого зала и особенное — для каждого из нас
Премьер подчеркнула, что гордится "очень и нашей Татьяной Васильевной, и ее маленькой Осакой!"
Рождение каждого украинца — это не только чудо, но и символ того, что Украина была, есть и будет
