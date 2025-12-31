$42.390.17
12:36 • 4654 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 11107 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 13060 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 12903 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 12715 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 12758 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14426 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 27249 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 64268 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41844 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
Эксклюзивы
Министр культуры Бережная пришла на заседание правительства с новорожденной дочерью

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Министр культуры Татьяна Бережная посетила заседание правительства с новорожденной дочерью Осакой. Премьер-министр Юлия Свириденко назвала событие историческим для зала Кабмина.

Министр культуры Бережная пришла на заседание правительства с новорожденной дочерью

Министр культуры Татьяна Бережная пришла на заседание правительства с новорожденной дочерью Осакой. Премьер-министр Юлия Свириденко назвала это событие историческим для зала Кабмина, передает УНН.

Самый светлый итог последнего заседания Правительства в 2025 году — это маленькая доченька вице-премьер-министра Татьяны Бережной, которая сегодня была вместе с нами. Думаю, это точно историческое событие для этого зала и особенное — для каждого из нас 

- написала Свириденко и показала фото Бережной с дочерью во время заседания правительства.

Премьер подчеркнула, что гордится "очень и нашей Татьяной Васильевной, и ее маленькой Осакой!"

Рождение каждого украинца — это не только чудо, но и символ того, что Украина была, есть и будет 

- резюмировала Свириденко.

Министр культуры Татьяна Бережная стала мамой25.12.25, 17:24 • 30696 просмотров

Антонина Туманова

Кабинет Министров Украины
Татьяна Бережная
Юлия Свириденко
Украина