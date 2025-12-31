Міністерка культури Бережна прийшла на засідання уряду з новонародженою донькою
Київ • УНН
Міністерка культури Тетяна Бережна прийшла на засідання уряду з новонародженою донькою Осакою. Прем'єрка Юлія Свириденко назвала цю подію історичною для зали Кабміну, передає УНН.
Найсвітліший підсумок останнього засідання Уряду в 2025 — це маленька донечка віце-прем'єр-міністерки з Тетяни Бережної, яка сьогодні була разом з нами. Думаю це точно історична подія для цього залу і особлива - для кожного з нас
Прем'єрка наголосила, що пишається "дуже і нашою Тетяною Василівною, і її маленькою Осакою!"
Народження кожного українця — це не лише диво, але й символ того, що Україна була, є і буде
