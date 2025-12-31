$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
10:25 • 11251 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
10:12 • 13163 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 12999 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 12795 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 12806 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14477 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 27310 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 64438 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41882 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Міністерка культури Бережна прийшла на засідання уряду з новонародженою донькою

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Міністерка культури Тетяна Бережна відвідала засідання уряду з новонародженою донькою Осакою. Прем'єрка Юлія Свириденко назвала подію історичною для зали Кабміну.

Міністерка культури Бережна прийшла на засідання уряду з новонародженою донькою

Міністерка культури Тетяна Бережна прийшла на засідання уряду з новонародженою донькою Осакою. Прем'єрка Юлія Свириденко назвала цю подію історичною для зали Кабміну, передає УНН.

Найсвітліший підсумок останнього засідання Уряду в 2025 — це маленька донечка віце-прем'єр-міністерки з Тетяни Бережної, яка сьогодні була разом з нами. Думаю це точно історична подія для цього залу і особлива - для кожного з нас 

- написала Свириденко і показала фото Бережної з донькою під час засідання уряду.

Прем'єрка наголосила, що пишається "дуже і нашою Тетяною Василівною, і її маленькою Осакою!"

Народження кожного українця — це не лише диво, але й символ того, що Україна була, є і буде 

- резюмувала Свириденко.

Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамою25.12.25, 17:24 • 30696 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Тетяна Бережна
Юлія Свириденко
Україна