12:36 • 5210 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 11543 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 13404 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 13224 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 12967 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 12873 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14529 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 27421 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 64729 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41944 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
58 боевых столкновений зафиксировано на фронте с начала суток: враг активно действует на двух направлениях

Киев • УНН

 • 72 просмотра

С начала суток на фронте произошло 58 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, где продолжаются бои.

58 боевых столкновений зафиксировано на фронте с начала суток: враг активно действует на двух направлениях

С начала суток на фронте зафиксировано 58 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 28 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Обуховки и Долгенького.

На Купянском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в сторону Новоплатоновки и Богуславки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенного пункта Новоселовка и в сторону населенного пункта Ставки. Силы обороны уже остановили одну попытку продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.

На Славянском направлении враг атаковал в районе Серебрянки. 

На Краматорском направлении в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики десять раз атаковали в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Торское, Русин Яр и в сторону Софиевки, Иванополья. Продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 18 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Родинское. Два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Приволье, два боестолкновения сейчас продолжаются. 

На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого и Белогорья, еще восемь боестолкновений продолжаются. Авиаудару подверглась Верхняя Терса.

На Ореховском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил, однако ударил КАБами по населенному пункту Михайловка.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

В канун Нового года российские войска потеряли 1000 солдат и 552 БПЛА: Генштаб уточнил данные о потерях врага31.12.25, 07:44 • 2890 просмотров

Антонина Туманова

