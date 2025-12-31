58 боевых столкновений зафиксировано на фронте с начала суток: враг активно действует на двух направлениях

С начала суток на фронте зафиксировано 58 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 28 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Обуховки и Долгенького.

На Купянском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в сторону Новоплатоновки и Богуславки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенного пункта Новоселовка и в сторону населенного пункта Ставки. Силы обороны уже остановили одну попытку продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.

На Славянском направлении враг атаковал в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики десять раз атаковали в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Торское, Русин Яр и в сторону Софиевки, Иванополья. Продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 18 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Родинское. Два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Приволье, два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого и Белогорья, еще восемь боестолкновений продолжаются. Авиаудару подверглась Верхняя Терса.

На Ореховском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил, однако ударил КАБами по населенному пункту Михайловка.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

