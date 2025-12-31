58 бойових зіткнень зафіксовано на фронті з початку доби: ворог активно діє на двох напрямках
Київ • УНН
З початку доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, де тривають бої.
Від початку доби на фронті зафіксовано 58 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 28 обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Новоплатонівки та Богуславки.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населеного пункту Новоселівка та у бік населеного пункту Ставки. Сили оборони вже зупинили одну спробу просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.
На Слов’янському напрямку ворог атакував у районі Серебрянки.
На Краматорському напрямку на даний час ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку загарбники десять разів атакували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля. Триває одне бойове зіткнення.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Родинське. Два боєзіткнення тривають.
Сьогодні на Олександрівському напрямку противник шість разів атакував поблизу населених пунктів Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля, два боєзіткнення наразі тривають.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили три спроби ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я, ще вісім боєзіткнень тривають. Авіаудару зазнала Верхня Терса.
На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
На Придніпровському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населеному пункту Михайлівка.
На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано, резюмували в Генштабі.
У переддень Нового року російські війська втратили 1000 солдатів та 552 БпЛА: Генштаб уточнив дані про втрати ворога31.12.25, 07:44 • 2890 переглядiв