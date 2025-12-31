Преследование нефтяного танкера Bella 1 Береговой охраной США, которое длилось почти две недели в Атлантическом океане, перешло в фазу дипломатической неопределенности. Экипаж судна, пытаясь получить защиту Москвы, небрежно нарисовал на борту российский флаг. Этот шаг усложнил операцию по захвату судна, которое подозревают в нарушении санкционного режима в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

По данным высокопоставленных чиновников США, подразделения Береговой охраны и ВМС, включая элитную Морскую группу специального реагирования, имеют достаточно ресурсов для принудительной высадки на борт. Однако пока Белый дом не дал окончательного разрешения на штурм.

Ситуация осложняется тем, что Bella 1 – это старый пустой танкер, из-за чего целесообразность его захвата является предметом дискуссий среди военного руководства.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, США имеют право на досмотр судов без гражданства или тех, что занимаются мошенничеством. Однако официальная регистрация танкера в РФ может заблокировать возможность силовых действий.

США, вероятно, работают по дипломатическим каналам, чтобы выяснить, действительно ли он зарегистрирован в России. Простое нанесение флага на борт корпуса не сразу придает этому судну эту национальность