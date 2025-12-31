$42.390.17
США приостановили захват танкера Bella 1 из-за наспех нарисованного российского флага на борту

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Береговая охрана США приостановила преследование танкера Bella 1, который подозревают в нарушении санкций против Венесуэлы. Экипаж судна нарисовал на борту российский флаг, что усложнило операцию по захвату.

США приостановили захват танкера Bella 1 из-за наспех нарисованного российского флага на борту

Преследование нефтяного танкера Bella 1 Береговой охраной США, которое длилось почти две недели в Атлантическом океане, перешло в фазу дипломатической неопределенности. Экипаж судна, пытаясь получить защиту Москвы, небрежно нарисовал на борту российский флаг. Этот шаг усложнил операцию по захвату судна, которое подозревают в нарушении санкционного режима в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По данным высокопоставленных чиновников США, подразделения Береговой охраны и ВМС, включая элитную Морскую группу специального реагирования, имеют достаточно ресурсов для принудительной высадки на борт. Однако пока Белый дом не дал окончательного разрешения на штурм.

США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну30.12.25, 06:04 • 17459 просмотров

Ситуация осложняется тем, что Bella 1 – это старый пустой танкер, из-за чего целесообразность его захвата является предметом дискуссий среди военного руководства.

Правовой аспект и международные нормы

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, США имеют право на досмотр судов без гражданства или тех, что занимаются мошенничеством. Однако официальная регистрация танкера в РФ может заблокировать возможность силовых действий.

Береговая охрана США не может захватить венесуэльский танкер из-за нехватки спецназовцев – Reuters24.12.25, 19:51 • 10164 просмотра

США, вероятно, работают по дипломатическим каналам, чтобы выяснить, действительно ли он зарегистрирован в России. Простое нанесение флага на борт корпуса не сразу придает этому судну эту национальность 

– отметил контр-адмирал в отставке Фред Кенни.

Контекст противостояния в Карибском бассейне

Танкер Bella 1 попал под санкции за вероятную перевозку нефти организациям, которые Вашингтон признал террористическими. В минувшие выходные судно совершило резкий маневр, отказавшись от проверки и направившись прочь от берегов Венесуэлы.

Администрация Трампа сейчас проводит политику полной блокады санкционных танкеров, чтобы перекрыть доходы режима Николаса Мадуро. США значительно нарастили военное присутствие в регионе, впервые за десятилетие атакуя не только наркотрафик, но и нефтяные суда, действующие в интересах Каракаса.

Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg26.12.25, 01:00 • 15102 просмотра

Степан Гафтко

