12:36 • 6356 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 12551 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 14224 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 13976 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 13612 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13175 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14792 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 27851 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 65806 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 42213 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
Искусственный интеллект угрожает увольнением более 200 тысячам банкиров в Европе к 2030 году – FT

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Как прогнозирует Morgan Stanley, к 2030 году европейские банки могут сократить 10% персонала из-за ИИ, под угрозой 212 000 рабочих мест. Это касается бэк-офиса, риск-менеджмента и комплаенса, чтобы повысить эффективность на 30%.

Искусственный интеллект угрожает увольнением более 200 тысячам банкиров в Европе к 2030 году – FT

По прогнозам Morgan Stanley, к 2030 году европейские банковские учреждения могут сократить около 10% персонала из-за массового внедрения искусственного интеллекта и цифровизации. Под угрозой окажутся примерно 212 000 рабочих мест, прежде всего в подразделениях бэк-офиса, риск-менеджмента и комплаенса. Об этом говорится в материале Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Банки стремятся повысить эффективность на 30%, чтобы догнать американских конкурентов по показателям прибыльности. 

Многие банки отметили повышение эффективности благодаря искусственному интеллекту и дальнейшей цифровизации на сумму 30 процентов 

– отмечают аналитики Morgan Stanley. 

Например, голландский ABN Amro уже планирует сократить пятую часть штата к 2028 году, а в UBS аналитиков начинают заменять цифровыми аватарами.

Риски для будущего отрасли

Несмотря на потенциальную экономию, топ-менеджмент крупных банков предостерегает от чрезмерного ажиотажа. Конор Гиллери из JPMorgan Chase подчеркивает необходимость сохранения фундаментальных принципов обучения: "Единственное, в чем нам нужно быть очень осторожными – чтобы люди не потеряли понимания основ и фундаментальных принципов. Иначе мы накапливаем большую проблему на будущее".

По оценкам экспертов, наибольшая волна реструктуризации затронет банковский ландшафт Франции и Германии, где традиционно сохраняется высокое соотношение расходов к доходам.

YouTube кормит пользователей «искусственным мусором»? Более 20% того, что видят новые пользователи, сгенерировано ИИ28.12.25, 03:11 • 3734 просмотра

Степан Гафтко

