Искусственный интеллект угрожает увольнением более 200 тысячам банкиров в Европе к 2030 году – FT
Киев • УНН
Как прогнозирует Morgan Stanley, к 2030 году европейские банки могут сократить 10% персонала из-за ИИ, под угрозой 212 000 рабочих мест. Это касается бэк-офиса, риск-менеджмента и комплаенса, чтобы повысить эффективность на 30%.
По прогнозам Morgan Stanley, к 2030 году европейские банковские учреждения могут сократить около 10% персонала из-за массового внедрения искусственного интеллекта и цифровизации. Под угрозой окажутся примерно 212 000 рабочих мест, прежде всего в подразделениях бэк-офиса, риск-менеджмента и комплаенса. Об этом говорится в материале Financial Times, пишет УНН.
Подробности
Банки стремятся повысить эффективность на 30%, чтобы догнать американских конкурентов по показателям прибыльности.
Многие банки отметили повышение эффективности благодаря искусственному интеллекту и дальнейшей цифровизации на сумму 30 процентов
Например, голландский ABN Amro уже планирует сократить пятую часть штата к 2028 году, а в UBS аналитиков начинают заменять цифровыми аватарами.
Риски для будущего отрасли
Несмотря на потенциальную экономию, топ-менеджмент крупных банков предостерегает от чрезмерного ажиотажа. Конор Гиллери из JPMorgan Chase подчеркивает необходимость сохранения фундаментальных принципов обучения: "Единственное, в чем нам нужно быть очень осторожными – чтобы люди не потеряли понимания основ и фундаментальных принципов. Иначе мы накапливаем большую проблему на будущее".
По оценкам экспертов, наибольшая волна реструктуризации затронет банковский ландшафт Франции и Германии, где традиционно сохраняется высокое соотношение расходов к доходам.
