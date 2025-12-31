Штучний інтелект загрожує звільненням понад 200 тисячам банкірів у Європі до 2030 року – FT
Як прогнозує Morgan Stanley, до 2030 року європейські банки можуть скоротити 10% персоналу через ШІ, під загрозою 212 000 робочих місць. Це стосується бек-офісу, ризик-менеджменту та комплаєнсу, щоб підвищити ефективність на 30%.
За прогнозами Morgan Stanley, до 2030 року європейські банківські установи можуть скоротити близько 10% персоналу через масове впровадження штучного інтелекту та цифровізацію. Під загрозою опиняться приблизно 212 000 робочих місць, передусім у підрозділах бек-офісу, ризик-менеджменту та комплаєнсу. Про це йдеться у матеріалі Financial Times, пише УНН.
Деталі
Банки прагнуть підвищити ефективність на 30%, щоб наздогнати американських конкурентів за показниками прибутковості.
Багато банків зазначили підвищення ефективності завдяки штучному інтелекту та подальшій цифровізації на суму 30 відсотків
Наприклад, голландський ABN Amro вже планує скоротити п'яту частину штату до 2028 року, а в UBS аналітиків починають замінювати цифровими аватарами.
Ризики для майбутнього галузі
Попри потенційну економію, топменеджмент великих банків застерігає від надмірного ажіотажу. Конор Гіллері з JPMorgan Chase наголошує на необхідності збереження фундаментальних принципів навчання: "Єдина річ, щодо якої нам потрібно бути дуже обережними – щоб люди не втратили розуміння основ та фундаментальних принципів. Інакше ми накопичуємо велику проблему на майбутнє".
За оцінками експертів, найбільша хвиля реструктуризації торкнеться банківського ландшафту Франції та Німеччини, де традиційно зберігається високе співвідношення витрат до доходів.
