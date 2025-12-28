$41.930.00
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 6448 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 20411 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 35346 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 34076 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 28765 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 24758 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21051 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 41960 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39481 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
YouTube годує користувачів «штучним сміттям»? Понад 20%, які бачать нові користувачі, згенеровано ШІ

Київ • УНН

 • 2688 перегляди

Дослідження Kapwing виявило, що понад 20% відео, рекомендованих YouTube новим користувачам, є низькоякісним контентом, створеним ШІ. 278 з 15 000 найпопулярніших каналів YouTube містять лише ШІ-контент, генеруючи 117 мільйонів доларів доходу щорічно.

YouTube годує користувачів «штучним сміттям»? Понад 20%, які бачать нові користувачі, згенеровано ШІ

Дослідження показало, що понад 20% відео, які алгоритм YouTube показує новим користувачам, є "штучним мотлохом" – низькоякісним контентом, створеним штучним інтелектом, призначеним для збільшення переглядів, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Компанія з відеомонтажу Kapwing дослідила 15 000 найпопулярніших у світі каналів YouTube – топ-100 у кожній країні – і виявила, що 278 з них містять лише контент створений штучним інтелектом.

За оцінками, ці канали зі штучним інтелектом разом зібрали понад 63 мільярди переглядів та 221 мільйон підписників, генеруючи близько 117 мільйонів доларів (90 мільйонів фунтів стерлінгів) доходу щороку.

Дослідники також створили новий обліковий запис YouTube і виявили, що 104 з перших 500 відео, рекомендованих для їхньої стрічки, були створені ШІ. Третина з 500 відео були загалом контентом низької якості, що створений виключно заради монетизації.

 

Євген Царенко

