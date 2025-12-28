YouTube годує користувачів «штучним сміттям»? Понад 20%, які бачать нові користувачі, згенеровано ШІ

Дослідження показало, що понад 20% відео, які алгоритм YouTube показує новим користувачам, є "штучним мотлохом" – низькоякісним контентом, створеним штучним інтелектом, призначеним для збільшення переглядів, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Компанія з відеомонтажу Kapwing дослідила 15 000 найпопулярніших у світі каналів YouTube – топ-100 у кожній країні – і виявила, що 278 з них містять лише контент створений штучним інтелектом.

За оцінками, ці канали зі штучним інтелектом разом зібрали понад 63 мільярди переглядів та 221 мільйон підписників, генеруючи близько 117 мільйонів доларів (90 мільйонів фунтів стерлінгів) доходу щороку.

Дослідники також створили новий обліковий запис YouTube і виявили, що 104 з перших 500 відео, рекомендованих для їхньої стрічки, були створені ШІ. Третина з 500 відео були загалом контентом низької якості, що створений виключно заради монетизації.