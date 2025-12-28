YouTube кормит пользователей «искусственным мусором»? Более 20% того, что видят новые пользователи, сгенерировано ИИ

$41.930.00
49.430.00
ukenru
27 декабря, 20:03 • 10005 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 17937 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 19150 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 18310 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 18247 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 17831 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 39394 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 38113 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 100414 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 50253 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4м/с
92%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Обстрелы рф Киева и области 27 декабря: полиция показала первые минуты после ударовVideo27 декабря, 18:22 • 6836 просмотра
путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются27 декабря, 18:44 • 3528 просмотра
Зеленский: россия не остановится на Украине, несмотря на любые договоры27 декабря, 19:02 • 3292 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 18670 просмотра
Ситуация в Киеве после обстрелов 27 декабря: в городе развернули передвижные котельные, коммунальщики вышли убирать снегVideo21:50 • 10863 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 18686 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 52322 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 100416 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 43502 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 73409 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карни
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США00:14 • 1074 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 18669 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 52322 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 21492 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 20864 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
YouTube
Хранитель
Социальная сеть

YouTube кормит пользователей «искусственным мусором»? Более 20% того, что видят новые пользователи, сгенерировано ИИ

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Исследование Kapwing показало, что более 20% видео, рекомендованных YouTube новым пользователям, являются низкокачественным контентом, созданным ИИ. 278 из 15 000 самых популярных каналов YouTube содержат только ИИ-контент, генерируя 117 миллионов долларов дохода ежегодно.

Исследование показало, что более 20% видео, которые алгоритм YouTube показывает новым пользователям, являются "искусственным мусором" – низкокачественным контентом, созданным искусственным интеллектом, предназначенным для увеличения просмотров, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Компания по видеомонтажу Kapwing исследовала 15 000 самых популярных в мире каналов YouTube – топ-100 в каждой стране – и обнаружила, что 278 из них содержат только контент, созданный искусственным интеллектом.

По оценкам, эти каналы с искусственным интеллектом вместе собрали более 63 миллиардов просмотров и 221 миллион подписчиков, генерируя около 117 миллионов долларов (90 миллионов фунтов стерлингов) дохода ежегодно.

Исследователи также создали новую учетную запись YouTube и обнаружили, что 104 из первых 500 видео, рекомендованных для их ленты, были созданы ИИ. Треть из 500 видео были в целом контентом низкого качества, созданным исключительно ради монетизации.

 

Евгений Царенко

Технологии
Социальная сеть
Хранитель
YouTube