YouTube кормит пользователей «искусственным мусором»? Более 20% того, что видят новые пользователи, сгенерировано ИИ
Киев • УНН
Исследование Kapwing показало, что более 20% видео, рекомендованных YouTube новым пользователям, являются низкокачественным контентом, созданным ИИ. 278 из 15 000 самых популярных каналов YouTube содержат только ИИ-контент, генерируя 117 миллионов долларов дохода ежегодно.
Исследование показало, что более 20% видео, которые алгоритм YouTube показывает новым пользователям, являются "искусственным мусором" – низкокачественным контентом, созданным искусственным интеллектом, предназначенным для увеличения просмотров, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Компания по видеомонтажу Kapwing исследовала 15 000 самых популярных в мире каналов YouTube – топ-100 в каждой стране – и обнаружила, что 278 из них содержат только контент, созданный искусственным интеллектом.
По оценкам, эти каналы с искусственным интеллектом вместе собрали более 63 миллиардов просмотров и 221 миллион подписчиков, генерируя около 117 миллионов долларов (90 миллионов фунтов стерлингов) дохода ежегодно.
Исследователи также создали новую учетную запись YouTube и обнаружили, что 104 из первых 500 видео, рекомендованных для их ленты, были созданы ИИ. Треть из 500 видео были в целом контентом низкого качества, созданным исключительно ради монетизации.