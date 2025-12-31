Столкновение поездов возле Мачу-Пикчу унесло жизнь человека, еще 40 ранены

Машинист поезда погиб и по меньшей мере 40 человек получили ранения в результате лобового столкновения поездов вблизи самой популярной туристической достопримечательности Перу, Мачу-Пикчу, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Во вторник два поезда столкнулись на одной колее, ведущей к древнему городу инков, согласно заявлению местных властей.

На место происшествия прибыло 20 машин скорой помощи, а раненые были доставлены в медицинские учреждения в соседнем городе Куско.

Посольство США в Перу заявило, что в аварии пострадали граждане США, тогда как Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что "поддерживает ряд граждан Великобритании, которые пострадали", не уточняя их состояние.

Местное СМИ Peru21 сообщает, что "сотни" туристов оставались на месте происшествия в ожидании эвакуации, которая "затруднена" сложным рельефом местности вокруг места аварии.

По меньшей мере 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил агентству Reuters представитель сферы здравоохранения.

Столкновение произошло на колее, соединяющей станцию Ольянтайтамбо и Агуас-Кальентес, ближайший город к Мачу-Пикчу. Путешествие между двумя станциями обычно занимает около 90 минут.

Два поезда, попавшие в аварию, были управляемы компаниями PeruRail и Inca Rail соответственно.

"Мы глубоко сожалеем о произошедшем", – говорится в заявлении PeruRail, добавив, что ее персонал "немедленно" оказал первую помощь машинисту поезда, проводнику поезда и пассажирам, попавшим в инцидент.

Причина аварии пока не установлена.

Дополнение

Авария произошла на фоне продолжающегося спора между поставщиками транспорта к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, на фоне того, как местные общины недовольны тем, что, по их мнению, является недостаточно открытым процессом торгов.

Поезда и автобусы, которые доставляют туристов в древний город, имеют высокие цены на билеты и могут быть очень прибыльными из-за ограниченной доступности.

Построенный в Перуанских Андах в 15 веке, город инков Мачу-Пикчу является одним из семи современных чудес света.

Посетители могут добраться до места несколькими поездами и автобусами или пройтись пешком по тропе инков с зарегистрированным туроператором.

В 2011 году чиновники ввели ежедневное ограничение количества посетителей для защиты и сохранения этого места, но остаются опасения относительно чрезмерного туризма.

