Более 1400 туристов эвакуированы из Мачу-Пикчу из-за протестов

Более 1400 туристов эвакуированы из района Мачу-Пикчу в Перу после того, как местные жители перекрыли железнодорожное сообщение. Около 900 посетителей остаются заблокированными из-за протестов против задержки с определением нового автобусного оператора.
В Перу возле главной достопримечательности страны — Мачу-Пикчу — было эвакуировано более 1400 туристов на фоне протестов. Вблизи археологического комплекса заблокированными оставались около 900 туристов. Об этом информирует DW, пишет УНН.
Детали
Из-за массовых протестов местных жителей вблизи Мачу-Пикчу — одной из самых известных археологических достопримечательностей мира — возникла чрезвычайная ситуация.
Митингующие перекрыли железную дорогу, соединяющую город Куско с туристическим центром Агуас-Кальентес — именно оттуда отправляются автобусы к легендарным руинам инков. На железнодорожные пути протестующие насыпали камни, что сделало невозможным движение поездов.
Урсула Леон, министр внешней торговли Перу, сообщила, что удалось эвакуировать примерно 1400 посетителей. Около 900 туристов все еще не могли покинуть район на момент появления информации, ведь транспортное сообщение оставалось опасным.
Люди были готовы уехать еще ночью, но мы не можем подвергать их риску из-за заблокированной дороги
Протестуют люди из-за задержки с определением нового автобусного оператора, который должен перевозить посетителей из Агуас-Кальентес непосредственно к архитектурной достопримечательности Мачу-Пикчу. Местные жители требуют прозрачного процесса отбора компании, ведь туризм в регионе является главным источником доходов.
Сейчас власти ведут переговоры с протестующими, пытаясь восстановить сообщение и гарантировать безопасную эвакуацию остальных туристов.
Справка
Мачу-Пикчу, построенный инками в XV веке на высоте около 2500 метров над уровнем моря, является архитектурным чудом и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года. Ежедневно там бывает более 4500 посетителей, что делает объект одним из самых популярных направлений в Латинской Америке для туризма.
