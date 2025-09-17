Более 1400 туристов эвакуированы из Мачу-Пикчу из-за протестов

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 7744 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
02:27 • 6486 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 49919 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 75543 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 41721 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 56332 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 79583 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30248 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 59668 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38193 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.9м/с
72%
749мм
Популярные новости
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47 • 23694 просмотра
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17 сентября, 01:01 • 5680 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto03:14 • 10255 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 27991 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 16354 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 49939 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 75562 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 37907 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 79594 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 59679 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Карл III
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Кировоградская область
Кропивницкий
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 21001 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 27504 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 57878 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 56157 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 60578 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Тесла Модель Y
BM-30 Smerch
Хранитель

Более 1400 туристов эвакуированы из Мачу-Пикчу из-за протестов

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Более 1400 туристов эвакуированы из района Мачу-Пикчу в Перу после того, как местные жители перекрыли железнодорожное сообщение. Около 900 посетителей остаются заблокированными из-за протестов против задержки с определением нового автобусного оператора.

Более 1400 туристов эвакуированы из Мачу-Пикчу из-за протестов

В Перу возле главной достопримечательности страны — Мачу-Пикчу — было эвакуировано более 1400 туристов на фоне протестов. Вблизи археологического комплекса заблокированными оставались около 900 туристов. Об этом информирует DW, пишет УНН.

Детали

Из-за массовых протестов местных жителей вблизи Мачу-Пикчу — одной из самых известных археологических достопримечательностей мира — возникла чрезвычайная ситуация.

Митингующие перекрыли железную дорогу, соединяющую город Куско с туристическим центром Агуас-Кальентес — именно оттуда отправляются автобусы к легендарным руинам инков. На железнодорожные пути протестующие насыпали камни, что сделало невозможным движение поездов.

Археологи обнаружили 3300-летний свисток из кости на месте древнеегипетской столицы14.09.25, 17:48 • 7412 просмотров

Урсула Леон, министр внешней торговли Перу, сообщила, что удалось эвакуировать примерно 1400 посетителей. Около 900 туристов все еще не могли покинуть район на момент появления информации, ведь транспортное сообщение оставалось опасным. 

Люди были готовы уехать еще ночью, но мы не можем подвергать их риску из-за заблокированной дороги

– пояснила чиновница в эфире радиостанции RPP.

Протестуют люди из-за задержки с определением нового автобусного оператора, который должен перевозить посетителей из Агуас-Кальентес непосредственно к архитектурной достопримечательности Мачу-Пикчу. Местные жители требуют прозрачного процесса отбора компании, ведь туризм в регионе является главным источником доходов.

Сейчас власти ведут переговоры с протестующими, пытаясь восстановить сообщение и гарантировать безопасную эвакуацию остальных туристов.

Справка

Мачу-Пикчу, построенный инками в XV веке на высоте около 2500 метров над уровнем моря, является архитектурным чудом и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года. Ежедневно там бывает более 4500 посетителей, что делает объект одним из самых популярных направлений в Латинской Америке для туризма.

В Помпеях турист пытался вынести камни в рюкзаке: спасла бдительность гида16.08.25, 07:02 • 6767 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПроисшествия
Перу
ЮНЕСКО