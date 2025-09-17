Более 1400 туристов эвакуированы из Мачу-Пикчу из-за протестов

В Перу возле главной достопримечательности страны — Мачу-Пикчу — было эвакуировано более 1400 туристов на фоне протестов. Вблизи археологического комплекса заблокированными оставались около 900 туристов. Об этом информирует DW, пишет УНН.

Из-за массовых протестов местных жителей вблизи Мачу-Пикчу — одной из самых известных археологических достопримечательностей мира — возникла чрезвычайная ситуация.

Митингующие перекрыли железную дорогу, соединяющую город Куско с туристическим центром Агуас-Кальентес — именно оттуда отправляются автобусы к легендарным руинам инков. На железнодорожные пути протестующие насыпали камни, что сделало невозможным движение поездов.

Археологи обнаружили 3300-летний свисток из кости на месте древнеегипетской столицы

Урсула Леон, министр внешней торговли Перу, сообщила, что удалось эвакуировать примерно 1400 посетителей. Около 900 туристов все еще не могли покинуть район на момент появления информации, ведь транспортное сообщение оставалось опасным.

Люди были готовы уехать еще ночью, но мы не можем подвергать их риску из-за заблокированной дороги