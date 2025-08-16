В Помпеях турист пытался вынести камни в рюкзаке: спасла бдительность гида

$41.450.06
15 августа, 23:06 • 48884 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 76156 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 45480 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 42355 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 40600 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 102300 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 170786 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 83986 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 158382 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56714 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантов
15 августа, 21:20 • 13108 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон
23:40 • 10459 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путиным
01:12 • 13724 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"
01:33 • 56830 просмотра
Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и путина с неоднозначной подписью
02:33 • 6724 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 170798 просмотра
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 170798 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
15 августа, 10:28 • 151451 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 158390 просмотра
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 158390 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
15 августа, 07:14 • 175665 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 261026 просмотра
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 261026 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
03:37 • 3764 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
14 августа, 14:12 • 110986 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
14 августа, 09:44 • 192424 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
13 августа, 14:38 • 138271 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
13 августа, 12:40 • 152395 просмотра
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Евро
Поезд
Хранитель

В Помпеях турист пытался вынести камни в рюкзаке: спасла бдительность гида

Киев • УНН

 • 3138 просмотра

Шотландский турист пытался вынести камни и фрагмент кирпича из Помпей. Его задержали благодаря бдительности гида и оперативной работе охраны.

В Помпеях турист пытался вынести камни в рюкзаке: спасла бдительность гида

В знаменитом археологическом парке Помпеи 51-летний турист из Шотландии был пойман на краже камней и фрагмента кирпича. Решающей оказалась внимательность экскурсовода, который заметил подозрительное поведение посетителя и немедленно сообщил охране. Об этом сообщает La Milano, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел недалеко от базилики древнего города, разрушенного извержением Везувия в 79 году нашей эры.

Во время экскурсии туристический гид увидел мужчину, который наклонился над мощеной улицей, поднял несколько кусков камня и незаметно положил их в свой рюкзак. Гид сразу же сообщил руководству парка и службе безопасности, подробно описав внешность и одежду нарушителя.

Оперативные подразделения с участием карабинеров начали поиски и сумели перехватить подозреваемого возле станции EAV "Вилла дей Мистери". Во время проверки в его рюкзаке нашли пять каменных блоков и обломок кирпича, принадлежавшие к археологическому памятнику.

Мужчине было предъявлено обвинение в краже при отягчающих обстоятельствах, а изъятые артефакты вернули в парк для дальнейшего осмотра.

Директор археологического парка Габриэль Цухтригель поблагодарил всех причастных к задержанию:

Мы благодарны внимательному гиду, смотрителям, охранникам и карабинерам за совместные усилия в защите нашего наследия

В Помпеях напоминают: даже мельчайшие элементы – камешки, мозаика или обломки – являются частью исторической ценности, и их изъятие вредит целостности памятника. Именно поэтому администрация парка регулярно призывает посетителей соблюдать правила и сообщать о любых случаях ненадлежащего поведения.

Генетический анализ захоронений VII века показал африканское происхождение некоторых жителей тогдашней Англии
13.08.25, 11:19 • 3908 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Шотландия