В Помпеях турист пытался вынести камни в рюкзаке: спасла бдительность гида

В знаменитом археологическом парке Помпеи 51-летний турист из Шотландии был пойман на краже камней и фрагмента кирпича. Решающей оказалась внимательность экскурсовода, который заметил подозрительное поведение посетителя и немедленно сообщил охране. Об этом сообщает La Milano, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел недалеко от базилики древнего города, разрушенного извержением Везувия в 79 году нашей эры.

Во время экскурсии туристический гид увидел мужчину, который наклонился над мощеной улицей, поднял несколько кусков камня и незаметно положил их в свой рюкзак. Гид сразу же сообщил руководству парка и службе безопасности, подробно описав внешность и одежду нарушителя.

Оперативные подразделения с участием карабинеров начали поиски и сумели перехватить подозреваемого возле станции EAV "Вилла дей Мистери". Во время проверки в его рюкзаке нашли пять каменных блоков и обломок кирпича, принадлежавшие к археологическому памятнику.

Мужчине было предъявлено обвинение в краже при отягчающих обстоятельствах, а изъятые артефакты вернули в парк для дальнейшего осмотра.

Директор археологического парка Габриэль Цухтригель поблагодарил всех причастных к задержанию:

Мы благодарны внимательному гиду, смотрителям, охранникам и карабинерам за совместные усилия в защите нашего наследия

В Помпеях напоминают: даже мельчайшие элементы – камешки, мозаика или обломки – являются частью исторической ценности, и их изъятие вредит целостности памятника. Именно поэтому администрация парка регулярно призывает посетителей соблюдать правила и сообщать о любых случаях ненадлежащего поведения.

