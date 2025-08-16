$41.450.06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 61374 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 35496 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 32884 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 32676 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 97969 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 160364 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83134 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 150330 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56457 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
У Помпеях турист намагався винести камені в рюкзаку: врятувала пильність гіда

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Шотландський турист намагався винести камені та фрагмент цегли з Помпеїв. Його затримали завдяки пильності гіда та оперативній роботі охорони.

У Помпеях турист намагався винести камені в рюкзаку: врятувала пильність гіда

У знаменитому археологічному парку Помпеїв 51-річного туриста зі Шотландії спіймали на крадіжці каменів та фрагмента цегли. Вирішальною виявилася уважність екскурсовода, який помітив підозрілу поведінку відвідувача та негайно повідомив охорону. Про це повідомляє La Milano, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався неподалік базиліки стародавнього міста, зруйнованого виверженням Везувію у 79 році нашої ери.

Під час екскурсії туристичний гід побачив чоловіка, який нахилився над брукованою вулицею, підняв кілька шматків каменю та непомітно поклав їх до свого рюкзака. Гід одразу ж повідомив керівництво парку та службу безпеки, детально описавши зовнішність і одяг порушника.

Оперативні підрозділи за участю карабінерів розпочали пошуки та зуміли перехопити підозрюваного біля станції EAV "Вілла дей Містері". Під час перевірки в його рюкзаку знайшли п’ять кам’яних блоків і уламок цегли, що належали до археологічної пам’ятки.

Чоловікові було висунуто повідомлення про крадіжку за обтяжуючих обставин, а вилучені артефакти повернули до парку для подальшого огляду.

Директор археологічного парку Габріель Цухтрігель подякував усім причетним до затримання:

Ми вдячні уважному гіду, доглядачам, охоронцям та карабінерам за спільні зусилля у захисті нашої спадщини

У Помпеях нагадують: навіть найдрібніші елементи – камінці, мозаїка чи уламки – є частиною історичної цінності, і їхнє вилучення шкодить цілісності пам’ятки. Саме тому адміністрація парку регулярно закликає відвідувачів дотримуватися правил і повідомляти про будь-які випадки неналежної поведінки.

Генетичний аналіз поховань VII століття показав африканське походження деяких жителів тодішньої Англії 13.08.25, 11:19 • 3899 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Шотландія