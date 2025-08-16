У Помпеях турист намагався винести камені в рюкзаку: врятувала пильність гіда

У знаменитому археологічному парку Помпеїв 51-річного туриста зі Шотландії спіймали на крадіжці каменів та фрагмента цегли. Вирішальною виявилася уважність екскурсовода, який помітив підозрілу поведінку відвідувача та негайно повідомив охорону. Про це повідомляє La Milano, пише УНН.

Інцидент стався неподалік базиліки стародавнього міста, зруйнованого виверженням Везувію у 79 році нашої ери.

Під час екскурсії туристичний гід побачив чоловіка, який нахилився над брукованою вулицею, підняв кілька шматків каменю та непомітно поклав їх до свого рюкзака. Гід одразу ж повідомив керівництво парку та службу безпеки, детально описавши зовнішність і одяг порушника.

Оперативні підрозділи за участю карабінерів розпочали пошуки та зуміли перехопити підозрюваного біля станції EAV "Вілла дей Містері". Під час перевірки в його рюкзаку знайшли п’ять кам’яних блоків і уламок цегли, що належали до археологічної пам’ятки.

Чоловікові було висунуто повідомлення про крадіжку за обтяжуючих обставин, а вилучені артефакти повернули до парку для подальшого огляду.

Директор археологічного парку Габріель Цухтрігель подякував усім причетним до затримання:

Ми вдячні уважному гіду, доглядачам, охоронцям та карабінерам за спільні зусилля у захисті нашої спадщини