Генетичний аналіз поховань VII століття показав африканське походження деяких жителів тодішньої Англії

Генетичний аналіз двох давніх поховань на південному узбережжі Англії показав, що в деяких осіб були предки із Західної Африки, що свідчить про далекі міграційні зв’язки та космополітичний характер Англії VII століття. Про це пише УНН із посиланням на Phys.

Деталі

Археологи проаналізували ДНК двох неспоріднених осіб, похованих на цвинтарях VII століття нашої ери на південному узбережжі Англії, і виявили, що в обох були предки, ймовірно, бабусі й дідусі, із Західної Африки - йдеться у публікації.

Причини

У ранньому Середньовіччі Англія пережила масштабну міграцію з північної Європи - зокрема англів, саксів і ютів, що дали назву англосаксонському періоду. Водночас роль переселенців із більш віддалених регіонів залишалася маловивченою. Сучасні археогенетичні дослідження, наголошують науковці, дозволяють точніше оцінити масштаби та напрямки цих рухів, а іноді й виявляти окремих мігрантів.

Тому, щоб пролити більше світла на міграцію в ранньосередньовічній Європі, дослідники з кількох університетів провели аналіз ДНК осіб, похованих на двох кладовищах VII століття нашої ери на південному узбережжі Англії: Апдаун у Кенті та Ворт-Матраверс у Дорсеті.

Кент завжди був провідником впливу з сусіднього континенту, і це було особливо помітно у VI столітті - те, що можна назвати "франкською фазою" Кента. Апдаун також розташований поблизу королівського центру Фінглшема, що свідчить про те, що ці зв'язки були частиною ширшої королівської мережі - каже провідний автор статті про Апдаун, професор Дункан Сейєр з Ланкаширського університету.

На противагу цьому, Дорсет знаходився на межі континентального впливу. Археологічні дані свідчать про помітний культурний розрив між Дорсетом та районами на заході, а також районами, що зазнали англосаксонського впливу, на сході - додає провідний автор статті у журналі Worth Matravers, доктор Сейрідвен Дж. Едвардс з Університету Гаддерсфілда.

Дослідження

Більшість поховань на двох досліджених кладовищах належали людям північноєвропейського або західнобританського та ірландського походження, типових для Англії того часу. Втім, на кожному з цвинтарів виявили по одній особі з нещодавнім предком із Західної Африки.

Мітохондріальна ДНК обох, успадкована від матерів, була північноєвропейською, тоді як аутосомна ДНК чітко вказувала на зв’язок із сучасними народами йоруба, менде, манденка та есан, що мешкають на південь від Сахари. Аналіз показав, що в кожного з них один із дідусів або бабусь по батьківській лінії був родом із Західної Африки.

Поховання в Апдауні супроводжували артефакти - глиняний горщик, ймовірно, з Франкської Галлії, та ложка, що могла свідчити про християнські вірування чи контакти з Візантією. Цвинтар входив до королівської мережі Кенту, а знахідки й генетичні дані підкреслюють його континентальні зв’язки.

У Ворт-Матраверсі людину поховали поряд із чоловіком британського походження та місцевим вапняковим якорем. В обох випадках характер поховань свідчить, що цих людей сприймали як повноправних членів громади.

Науковці зазначають, що ці результати відкривають новий вимір у розумінні далеких міграцій і міжкультурних контактів ранньосередньовічної Британії.

Це дослідження значно покращило нашу інтерпретацію археологічних результатів, виявивши не лише захопливу сімейну динаміку, але й захопливі зв’язки на відстані між групами та окремими особами - наголосила керівниця розкопок у Ворт-Матраверс Ліліан Ладл.

Що вражає в цих двох особистостях, так це те, що цей міжнародний зв'язок знаходиться як на сході, так і на заході Британії. Апдаун знаходиться прямо в центрі ранньої англосаксонської культурної зони, а Ворт Матраверс, навпаки, знаходиться одразу за її периферією на субримському заході - стверджує професор Сейєр.

Наші спільні результати підкреслюють космополітичний характер Англії раннього середньовіччя, вказуючи на різноманітне населення з далекосяжними зв'язками, яке, тим не менш, було повністю інтегроване в тканину повсякденного життя - робить висновок Едвардс.

Ймовірна дитина неандертальця і Homo sapiens: дослідження змінює розуміння міжвидових контактів давніх людей