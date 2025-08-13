Генетичний аналіз поховань VII століття показав африканське походження деяких жителів тодішньої Англії

$41.430.02
48.080.12
ukenru
06:18 • 15025 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 14265 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 35705 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 65187 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 45596 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 81061 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 42208 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 42167 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 119724 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 108257 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.4м/с
45%
756мм
Популярнi новини
Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна12 серпня, 22:43 • 17022 перегляди
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 13729 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 20650 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto02:50 • 18866 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 13395 перегляди
Публікації
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 15028 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 35707 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 24517 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 65190 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 81063 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Марко Рубіо
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 2400 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 13759 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 14962 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 22694 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 100125 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Вашингтон пост
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Генетичний аналіз поховань VII століття показав африканське походження деяких жителів тодішньої Англії

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Генетичний аналіз двох поховань VII століття в Англії виявив у деяких осіб предків із Західної Африки. Це свідчить про далекі міграційні зв'язки та космополітичний характер Англії раннього Середньовіччя.

Генетичний аналіз поховань VII століття показав африканське походження деяких жителів тодішньої Англії

Генетичний аналіз двох давніх поховань на південному узбережжі Англії показав, що в деяких осіб були предки із Західної Африки, що свідчить про далекі міграційні зв’язки та космополітичний характер Англії VII століття. Про це пише УНН із посиланням на Phys.

Деталі

Археологи проаналізували ДНК двох неспоріднених осіб, похованих на цвинтарях VII століття нашої ери на південному узбережжі Англії, і виявили, що в обох були предки, ймовірно, бабусі й дідусі, із Західної Африки

- йдеться у публікації.

Причини

У ранньому Середньовіччі Англія пережила масштабну міграцію з північної Європи - зокрема англів, саксів і ютів, що дали назву англосаксонському періоду. Водночас роль переселенців із більш віддалених регіонів залишалася маловивченою. Сучасні археогенетичні дослідження, наголошують науковці, дозволяють точніше оцінити масштаби та напрямки цих рухів, а іноді й виявляти окремих мігрантів.

Тому, щоб пролити більше світла на міграцію в ранньосередньовічній Європі, дослідники з кількох університетів провели аналіз ДНК осіб, похованих на двох кладовищах VII століття нашої ери на південному узбережжі Англії: Апдаун у Кенті та Ворт-Матраверс у Дорсеті.

Кент завжди був провідником впливу з сусіднього континенту, і це було особливо помітно у VI столітті - те, що можна назвати "франкською фазою" Кента. Апдаун також розташований поблизу королівського центру Фінглшема, що свідчить про те, що ці зв'язки були частиною ширшої королівської мережі 

- каже провідний автор статті про Апдаун, професор Дункан Сейєр з Ланкаширського університету.

На противагу цьому, Дорсет знаходився на межі континентального впливу. Археологічні дані свідчать про помітний культурний розрив між Дорсетом та районами на заході, а також районами, що зазнали англосаксонського впливу, на сході

 - додає провідний автор статті у журналі Worth Matravers, доктор Сейрідвен Дж. Едвардс з Університету Гаддерсфілда.

Дослідження

Більшість поховань на двох досліджених кладовищах належали людям північноєвропейського або західнобританського та ірландського походження, типових для Англії того часу. Втім, на кожному з цвинтарів виявили по одній особі з нещодавнім предком із Західної Африки.

Мітохондріальна ДНК обох, успадкована від матерів, була північноєвропейською, тоді як аутосомна ДНК чітко вказувала на зв’язок із сучасними народами йоруба, менде, манденка та есан, що мешкають на південь від Сахари. Аналіз показав, що в кожного з них один із дідусів або бабусь по батьківській лінії був родом із Західної Африки.

Поховання в Апдауні супроводжували артефакти - глиняний горщик, ймовірно, з Франкської Галлії, та ложка, що могла свідчити про християнські вірування чи контакти з Візантією. Цвинтар входив до королівської мережі Кенту, а знахідки й генетичні дані підкреслюють його континентальні зв’язки.

У Ворт-Матраверсі людину поховали поряд із чоловіком британського походження та місцевим вапняковим якорем. В обох випадках характер поховань свідчить, що цих людей сприймали як повноправних членів громади.

Науковці зазначають, що ці результати відкривають новий вимір у розумінні далеких міграцій і міжкультурних контактів ранньосередньовічної Британії.

Це дослідження значно покращило нашу інтерпретацію археологічних результатів, виявивши не лише захопливу сімейну динаміку, але й захопливі зв’язки на відстані між групами та окремими особами

- наголосила керівниця розкопок у Ворт-Матраверс Ліліан Ладл.

Що вражає в цих двох особистостях, так це те, що цей міжнародний зв'язок знаходиться як на сході, так і на заході Британії. Апдаун знаходиться прямо в центрі ранньої англосаксонської культурної зони, а Ворт Матраверс, навпаки, знаходиться одразу за її периферією на субримському заході

- стверджує професор Сейєр.

Наші спільні результати підкреслюють космополітичний характер Англії раннього середньовіччя, вказуючи на різноманітне населення з далекосяжними зв'язками, яке, тим не менш, було повністю інтегроване в тканину повсякденного життя

- робить висновок Едвардс.

Ймовірна дитина неандертальця і Homo sapiens: дослідження змінює розуміння міжвидових контактів давніх людей07.07.25, 16:20 • 2355 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоНовини Світу
Англія
Європа