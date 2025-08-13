Генетический анализ захоронений VII века показал африканское происхождение некоторых жителей тогдашней Англии

Генетический анализ двух древних захоронений на южном побережье Англии показал, что у некоторых людей были предки из Западной Африки, что свидетельствует о дальних миграционных связях и космополитическом характере Англии VII века. Об этом пишет УНН со ссылкой на Phys.

Детали

Археологи проанализировали ДНК двух неродственных людей, похороненных на кладбищах VII века нашей эры на южном побережье Англии, и обнаружили, что у обоих были предки, вероятно, бабушки и дедушки, из Западной Африки. - говорится в публикации.

Причины

В раннем Средневековье Англия пережила масштабную миграцию из Северной Европы - в частности, англов, саксов и ютов, давших название англосаксонскому периоду. В то же время роль переселенцев из более отдаленных регионов оставалась малоизученной. Современные археогенетические исследования, подчеркивают ученые, позволяют точнее оценить масштабы и направления этих движений, а иногда и выявлять отдельных мигрантов.

Поэтому, чтобы пролить больше света на миграцию в раннесредневековой Европе, исследователи из нескольких университетов провели анализ ДНК людей, похороненных на двух кладбищах VII века нашей эры на южном побережье Англии: Апдаун в Кенте и Уорт-Матраверс в Дорсете.

Кент всегда был проводником влияния с соседнего континента, и это было особенно заметно в VI веке — то, что можно назвать "франкской фазой" Кента. Апдаун также расположен вблизи королевского центра Финглшема, что свидетельствует о том, что эти связи были частью более широкой королевской сети - говорит ведущий автор статьи об Апдауне, профессор Дункан Сейер из Ланкаширского университета.

В противоположность этому, Дорсет находился на границе континентального влияния. Археологические данные свидетельствуют о заметном культурном разрыве между Дорсетом и районами на западе, а также районами, подвергшимися англосаксонскому влиянию, на востоке. - добавляет ведущий автор статьи в журнале Worth Matravers, доктор Сейридвен Дж. Эдвардс из Университета Хаддерсфилда.

Исследование

Большинство захоронений на двух исследованных кладбищах принадлежали людям североевропейского или западнобританского и ирландского происхождения, типичных для Англии того времени. Однако на каждом из кладбищ обнаружили по одному человеку с недавним предком из Западной Африки.

Митохондриальная ДНК обоих, унаследованная от матерей, была североевропейской, тогда как аутосомная ДНК четко указывала на связь с современными народами йоруба, менде, манденка и эсан, проживающими к югу от Сахары. Анализ показал, что у каждого из них один из дедушек или бабушек по отцовской линии был родом из Западной Африки.

Захоронение в Апдауне сопровождали артефакты - глиняный горшок, вероятно, из Франкской Галлии, и ложка, которая могла свидетельствовать о христианских верованиях или контактах с Византией. Кладбище входило в королевскую сеть Кента, а находки и генетические данные подчеркивают его континентальные связи.

В Уорт-Матраверсе человека похоронили рядом с мужчиной британского происхождения и местным известняковым якорем. В обоих случаях характер захоронений свидетельствует, что этих людей воспринимали как полноправных членов общины.

Ученые отмечают, что эти результаты открывают новое измерение в понимании дальних миграций и межкультурных контактов раннесредневековой Британии.

Это исследование значительно улучшило нашу интерпретацию археологических результатов, выявив не только захватывающую семейную динамику, но и захватывающие связи на расстоянии между группами и отдельными лицами - подчеркнула руководитель раскопок в Уорт-Матраверс Лилиан Ладл.

Что поражает в этих двух личностях, так это то, что эта международная связь находится как на востоке, так и на западе Британии. Апдаун находится прямо в центре ранней англосаксонской культурной зоны, а Уорт Матраверс, наоборот, находится сразу за ее периферией на субримском западе - утверждает профессор Сейер.

Наши совместные результаты подчеркивают космополитический характер Англии раннего Средневековья, указывая на разнообразное население с далеко идущими связями, которое, тем не менее, было полностью интегрировано в ткань повседневной жизни - заключает Эдвардс.

