Вероятный ребенок неандертальца и Homo sapiens: исследование меняет понимание межвидовых контактов древних людей

Череп 5-летней девочки, находка возрастом 140 тысяч лет, обнаруженная в пещере Схул на горе Кармель, вероятно, принадлежит гибридному ребенку неандертальца и Homo sapiens. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования международной группы ученых, которое может изменить наше понимание межвидовых контактов древних людей, а также первого организованного захоронения в истории. Об этом сообщает New Scientist, передает УНН.

Детали

Останки ребенка были обнаружены еще в 1929 году во время археологических раскопок группового захоронения, в рамках которых нашли семерых взрослых, троих детей и кости, принадлежащие в общей сложности 16 особям, позже отнесенным к виду Homo sapiens. Однако происхождение черепа ребенка вызывало споры почти столетие, в частности, из-за необычного для сапиенсов строения нижней челюсти.

Новое исследование, проведенное ученым Анн Дамбрикур-Малассэ из Института палеонтологии человека во Франции и ее коллегами, основывается на КТ-сканировании черепа и его сравнении с останками неандертальских детей. Ученые обнаружили четкие неандертальские черты в челюсти, тогда как остальная часть черепа демонстрирует типичную анатомию Homo sapiens.

Это исследование впервые обеспечило научную основу для анализа останков ребенка из Схул. Более ранние реконструкции были сделаны в гипсе и не позволяли адекватно сравнивать этого ребенка с другими - отметил эксперт Джон Хокс из Университета Висконсин-Мэдисон.

Комбинация перечисленных признаков свидетельствует о гибридном происхождении ребенка, хотя он прожил всего 5 лет. Ранее считалось, что гибридизации были нежизнеспособными.

Однако не все ученые готовы сделать окончательные выводы без анализа ДНК, который пока невозможно провести. Скептики утверждают, что человеческие популяции имеют большую внутреннюю вариативность. Поэтому внешние черты могут быть обманчивыми без генетического подтверждения.

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Современные генетические исследования подтверждают многочисленные случаи обмена генами между Homo sapiens и неандертальцами на протяжении последних 200 тысяч лет. Так, в 2018 году был идентифицирован костный фрагмент 90-тысячелетней давности из России, принадлежавший гибриду неандертальца и денисовца.

Регион Леванта, где был найден череп, вероятно, был важным местом встреч различных видов из-за своего географического расположения между Африкой, Азией и Европой. Исследователи не исключают, что именно здесь могли возникать межвидовые контакты, сообщества и даже обряды.

Мы не знаем, кто именно похоронил этого ребенка, одно сообщество или представители нескольких линий, которые сосуществовали, контактировали и, возможно, объединялись. Но мы видим, что эмоции и ритуалы уже тогда были частью человеческого опыта - подытожила Дамбрикур-Малассэ.

Новые результаты заставляют ученых пересмотреть традиционное приписывание древнейшего захоронения исключительно Homo sapiens, оставляя открытым вопрос, кто именно положил начало первым ритуалам памяти.

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