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На развитие человеческого мозга могли повлиять плацентарные гормоны - исследование

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Новое исследование ученых из Кембриджского университета предполагает, что плацентарные половые гормоны во время беременности могли повлиять на развитие человеческого мозга. Эти гормоны влияют на развитие мозга и могут объяснить большие социальные группы у людей.

На развитие человеческого мозга могли повлиять плацентарные гормоны - исследование

Человеческий мозг - один из самых сложных объектов во Вселенной, и эта сложность может быть вызвана всплеском гормонов, выделяемых плацентой во время беременности, сообщает New Scientist, пишет УНН.

Детали

Хотя, как указано, было предложено множество идей для объяснения эволюции человеческого мозга, это остается одной из величайших научных загадок. Одно из объяснений, известное как гипотеза социального мозга, предполагает, что наш большой мозг развился, чтобы управлять сложными социальными отношениями. Оно утверждает, что управление динамикой больших групп требует определенной степени когнитивных способностей, что подталкивает социальные виды к развитию большего мозга. Например, другие очень общительные животные, такие как дельфины и слоны, также имеют относительно большой мозг. Но биологический механизм, лежащий в основе этой связи, остается непонятным.

Теперь Алекс Цомпанидис из Кембриджского университета и его коллеги говорят, что ответом могут быть плацентарные половые гормоны. Во время беременности плацента - временный орган, который действует как посредник между плодом и матерью - вырабатывает гормоны, имеющие решающее значение для развития плода. К ним относятся половые гормоны, такие как эстрогены и андрогены.

"Я знаю, это кажется скачком - думать об эволюции человека, а затем оказаться на плаценте, - говорит Цомпанидис. - Но причина этого в том, что мы изучаем колебания и изменения уровней этих гормонов в утробе матери и видим, что они предсказывают такие вещи, как развитие речи и социальное развитие".

Новые исследования также показывают, что эти гормоны влияют на развивающийся мозг. Например, исследование 2022 года показало, что введение андрогенов, таких как тестостерон, в органоиды мозга - упрощенные, миниатюрные версии мозга, созданные из стволовых клеток человека - в критический период развития увеличивает количество клеток в коре, области мозга, имеющей решающее значение для памяти, обучения и мышления. Другие исследования органоидов мозга показали, что эстрогены важны для формирования и стабилизации связей между нейронами.

Также есть некоторые ограниченные доказательства того, что люди подвергаются более высокому уровню этих гормонов во время беременности, чем нечеловеческие приматы. Исследование 1983 года показало, что у горилл и шимпанзе в моче во время беременности содержится в четыре-пять раз меньше эстрогена, чем у людей. Плацента также имеет большую активность в генах, которые производят ароматазу -фермент, который превращает андрогены в эстрогены - у людей, по сравнению с макаками.

"Эти гормоны стали очень важными для развития мозга, и если мы сравним их с другими приматами и другими видами, то, видимо, есть доказательства того, что эти гормоны очень высоки у людей [во время беременности]", -говорит Цомпанидис.

Это также может помочь объяснить, почему люди формируют такие большие социальные группы. Некоторые эволюционные биологи считают, что мы способны строить большие социальные сети, потому что различия между полами у людей более тонкие, чем у других приматов. Например, мужчины и женщины более похожи по размеру тела, чем самцы и самки неандертальцев, говорит Цомпанидис. Это, вероятно, связано с более высоким уровнем эстрогена в утробе матери, говорит он.

Определение факторов, сформировавших эволюцию человеческого мозга, - это больше, чем просто интеллектуальное занятие: это также может пролить свет на разнообразие.

"Не все люди социальны или имеют невероятные языковые навыки - и это нормально. Это не делает их менее человечными", - говорит Цомпанидис. Понимание того, как развивался мозг, может дать представление о том, связаны ли определенные когнитивные черты с компромиссами, говорит он.

Музыка влияет на ритмы мозга человека - исследование13.05.25, 07:12 • 3631 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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