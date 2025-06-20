На розвиток людського мозку могли вплинути плацентарні гормони - дослідження

Людський мозок - один із найскладніших об'єктів у Всесвіті, і ця складність може бути викликана сплеском гормонів, що виділяються плацентою під час вагітності, повідомляє New Scientist, пише УНН.

Деталі

Хоча, як вказано, було запропоновано безліч ідей для пояснення еволюції людського мозку, це залишається однією з найбільших наукових загадок. Одне з пояснень, відоме як гіпотеза соціального мозку, передбачає, що наш великий мозок розвинувся керувати складними соціальними відносинами. Воно стверджує, що управління динамікою великих груп вимагає певної міри когнітивних здібностей, що підштовхує соціальні види розвитку більшого мозку. Наприклад, інші дуже товариські тварини, такі як дельфіни та слони, також мають відносно великий мозок. Але біологічний механізм, що лежить в основі цього зв'язку, залишається незрозумілим.

Тепер Алекс Цомпанідіс із Кембриджського університету та його колеги кажуть, що відповіддю можуть бути плацентарні статеві гормони. Під час вагітності плацента - тимчасовий орган, який діє як посередник між плодом та матір'ю - виробляє гормони, що мають вирішальне значення для розвитку плода. До них належать статеві гормони, такі як естрогени та андрогени.

"Я знаю, це здається стрибком - думати про еволюцію людини, а потім опинитися на плаценті, - говорить Цомпанідіс. - Але причина цього в тому, що ми вивчаємо коливання та зміни рівнів цих гормонів в утробі матері і бачимо, що вони пророкують такі речі, як розвиток мови та соціальний розвиток".

Нові дослідження також показують, що ці гормони впливають на мозок, що розвивається. Наприклад, дослідження 2022 року показало, що введення андрогенів, таких як тестостерон, в органоїди мозку - спрощені, мініатюрні версії мозку, створені зі стовбурових клітин людини - у критичний період розвитку збільшує кількість клітин у корі, області мозку, що має вирішальне значення для пам'яті, навчання та мислення. Інші дослідження органоїдів мозку показали, що естрогени важливі для формування та стабілізації зв'язків між нейронами.

Також є деякі обмежені докази того, що люди піддаються вищому рівню цих гормонів під час вагітності, ніж нелюдські примати. Дослідження 1983 показало, що у горил і шимпанзе в сечі під час вагітності міститься в чотири-п'ять разів менше естрогену, ніж у людей. Плацента також має більшу активність у генах, які виробляють ароматазу - фермент, який перетворює андрогени на естрогени - у людей, у порівнянні з макаками.

"Ці гормони стали дуже важливими для розвитку мозку, і якщо ми порівняємо їх з іншими приматами та іншими видами, то, мабуть, є докази того, що ці гормони дуже високі у людей [під час вагітності]", - говорить Цомпанідіс.

Це також може допомогти пояснити, чому люди формують такі великі соціальні групи. Деякі еволюційні біологи вважають, що ми здатні будувати великі соціальні мережі, тому що відмінності між статями у людей більш тонкі, ніж у інших приматів. Наприклад, чоловіки та жінки більш схожі за розміром тіла, ніж самці та самки неандертальців, каже Цомпанідіс. Це, ймовірно, пов'язане з вищим рівнем естрогену в утробі матері, каже він.

Визначення факторів, що сформували еволюцію людського мозку, - це більше, ніж просто інтелектуальне заняття: це також може пролити світло на різноманітність.

"Не всі люди соціальні або мають неймовірні мовні навички - і це нормально. Це не робить їх менш людяними", - каже Цомпанідіс. Розуміння того, як розвивався мозок, може дати уявлення про те, чи пов'язані певні когнітивні риси з компромісами, каже він.

Музика впливає на ритми мозку людини - дослідження