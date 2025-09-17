Понад 1400 туристів евакуйовано з Мачу-Пікчу через протести

У Перу біля головної пам'ятки країни - Мачу-Пікчу - було евакуйовано понад 1400 туристів на тлі протестів. Поблизу археологічного комплексу заблокованими залишалися близько 900 туристів. Про це інформує DW, пише УНН.

Через масові протести місцевих жителів поблизу Мачу-Пікчу - однієї із найвідоміших археологічних пам’яток світу - виникла надзвичайна ситуація.

Мітингарі перекрили залізницю, що з’єднує місто Куско з туристичним центром Агуас-Кальєнтес - саме звідти відправляються автобуси до легендарних руїн інків. На залізничні колії протестувальники насипали каміння, що зробило неможливим рух потягів.

Урсула Леон, яка є міністром зовнішньої торгівлі Перу, повідомила, що вдалося евакуювати приблизно 1400 відвідувачів. Близько 900 туристів усе ще не могли залишити район на час появи інформації, адже транспортне сполучення залишалося небезпечним.

Люди були готові виїхати ще вночі, але ми не можемо наражати їх на ризик через заблоковану дорогу