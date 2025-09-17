Понад 1400 туристів евакуйовано з Мачу-Пікчу через протести
Київ • УНН
Понад 1400 туристів евакуйовано з району Мачу-Пікчу в Перу після того, як місцеві жителі перекрили залізничне сполучення. Близько 900 відвідувачів залишаються заблокованими через протести проти затримки з визначенням нового автобусного оператора.
У Перу біля головної пам'ятки країни - Мачу-Пікчу - було евакуйовано понад 1400 туристів на тлі протестів. Поблизу археологічного комплексу заблокованими залишалися близько 900 туристів. Про це інформує DW, пише УНН.
Деталі
Через масові протести місцевих жителів поблизу Мачу-Пікчу - однієї із найвідоміших археологічних пам’яток світу - виникла надзвичайна ситуація.
Мітингарі перекрили залізницю, що з’єднує місто Куско з туристичним центром Агуас-Кальєнтес - саме звідти відправляються автобуси до легендарних руїн інків. На залізничні колії протестувальники насипали каміння, що зробило неможливим рух потягів.
Урсула Леон, яка є міністром зовнішньої торгівлі Перу, повідомила, що вдалося евакуювати приблизно 1400 відвідувачів. Близько 900 туристів усе ще не могли залишити район на час появи інформації, адже транспортне сполучення залишалося небезпечним.
Люди були готові виїхати ще вночі, але ми не можемо наражати їх на ризик через заблоковану дорогу
Протестують люди через затримку з визначенням нового автобусного оператора, який має перевозити відвідувачів із Агуас-Кальєнтес безпосередньо архітектурної пам'ятки Мачу-Пікчу. Місцеві жителі вимагають прозорого процесу відбору компанії, адже туризм у регіоні є головним джерелом доходів.
Наразі влада веде переговори з протестувальниками, намагаючись відновити сполучення та гарантувати безпечну евакуацію решти туристів.
Довідково
Мачу-Пікчу, збудований інками у XV столітті на висоті близько 2500 метрів над рівнем моря, є архітектурним дивом і входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО з 1983 року. Щодня там буває понад 4500 відвідувачів, що робить об'єкт одним із найпопулярніших напрямків у Латинській Америці для туризму.
