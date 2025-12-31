$42.390.17
Зіткнення поїздів біля Мачу-Пікчу забрало життя людини, ще 40 поранено

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Поблизу Мачу-Пікчу зіткнулися два поїзди, що призвело до загибелі машиніста та поранення щонайменше 40 осіб. Серед постраждалих є громадяни США та Великої Британії, 20 з них у тяжкому стані.

Зіткнення поїздів біля Мачу-Пікчу забрало життя людини, ще 40 поранено

Машиніст поїзда загинув і щонайменше 40 людей отримали поранення внаслідок лобового зіткнення поїздів поблизу найпопулярнішої туристичної пам'ятки Перу, Мачу-Пікчу, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У вівторок два поїзди зіткнулися на одній колії, що веде до стародавнього міста інків, згідно із заявою місцевої влади.

На місце події прибуло 20 машин швидкої допомоги, а поранених було доставлено до медичних закладів у сусідньому місті Куско.

Посольство США в Перу заявило, що в аварії постраждали громадяни США, тоді як Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що "підтримує низку громадян Великої Британії, які постраждали", не уточнюючи їхній стан.

Місцеве ЗМІ Peru21 повідомляє, що "сотні" туристів залишалися на місці події в очікуванні евакуації, яка "утруднена" складним рельєфом місцевості навколо місця аварії.

Щонайменше 20 постраждалих перебувають у тяжкому стані, повідомив агентству Reuters представник сфери охорони здоров'я.

Зіткнення сталося на колії, що з'єднує станцію Ольянтайтамбо та Агуас-Кальєнтес, найближче місто до Мачу-Пікчу. Подорож між двома станціями зазвичай займає близько 90 хвилин.

Два поїзди, що потрапили в аварію, були керовані компаніями PeruRail та Inca Rail відповідно.

"Ми глибоко шкодуємо про те, що сталося", – йдеться у заяві PeruRail, додавши, що її персонал "негайно" надав першу допомогу машиністу поїзда, провіднику поїзда та пасажирам, які потрапили в інцидент.

Причина аварії поки що не встановлена.

Доповнення

Аварія сталася на тлі триваючої суперечки між постачальниками транспорту до об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на тлі того, як місцеві громади незадоволені тим, що, на їхню думку, є недостатньо відкритим процесом торгів.

Поїзди та автобуси, які доставляють туристів до стародавнього міста, мають високі ціни на квитки та можуть бути дуже прибутковими через обмежену доступність.

Побудоване в Перуанських Андах у 15 столітті, місто інків Мачу-Пікчу є одним із семи сучасних чудес світу.

Відвідувачі можуть дістатися до місця кількома поїздами та автобусами або пройтися пішки стежкою інків із зареєстрованим туроператором.

У 2011 році чиновники запровадили щоденне обмеження кількості відвідувачів для захисту та збереження цього місця, але залишаються побоювання щодо надмірного туризму.

Юлія Шрамко

