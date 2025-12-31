Перевалка в украинских портах достигла 76 млн тонн грузов в 2025 году, 89% в портах Большой Одессы - вице-премьер

Перевалка через порты в 2025 году составила 76,1 млн тонн грузов, из них 89% - через порты Большой Одессы, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Кулебы, несмотря на все вызовы этого года, транспортная инфраструктура в Украине "не просто работала, но и развивалась". "Мы запустили новые маршруты, расширили международное сообщение, открыли дополнительные возможности для экспорта, внедряли цифровые инструменты на границе, обновили подходы в отдельных секторах", - отметил вице-премьер.

В 2025 году, по его словам, водная логистика оставалась одним из ключевых направлений экспорта и импорта. Работали порты Большой Одессы – Южный, Одесса, Черноморск – а также порты Дунайского региона.

Общий объем перевалки через водную логистику за год составил 76,1 млн тонн грузов, из них 67,8 млн тонн обеспечили порты Большой Одессы - сообщил Кулеба.

Вице-премьер добавил:

Украинский морской коридор в течение года оставался основным морским маршрутом для экспорта: с момента запуска по нему перевезено более 163 млн тонн грузов, в том числе около 100 млн тонн агропродукции

"Отдельным полноценным направлением в 2025 году работали внутренние водные пути, прежде всего Дунай. Через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск за год перевалено более 8,2 млн тонн грузов, что обеспечивало альтернативные маршруты экспорта и уменьшало нагрузку на сухопутные переходы", - сообщил Кулеба.

По его словам, усилено управление активами Украинского Дунайского пароходства. "Среднее количество караванов выросло в 3,8 раза, среднемесячные объемы перевозок – на 43%, доля обратной загрузки судов – вдвое, операционные убытки сократились в 1,5 раза, административные расходы – вдвое", - привел цифры вице-премьер.

"Также начали подготовку и реализацию инвестиционных проектов в водной инфраструктуре, - отметил Кулеба. - В порту Черноморск стартовали проекты государственно-частного партнерства с потенциалом до 300 млн долларов инвестиций. Для развития дунайских портов и внутренних водных путей привлечена международная поддержка - 35 млн долларов грантового финансирования в рамках программы RELINC и 50 млн евро финансирования ЕС на модернизацию портовой и логистической инфраструктуры".

