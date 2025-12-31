Перевалка в украинских портах достигла 76 млн тонн грузов в 2025 году, 89% в портах Большой Одессы - вице-премьер

$42.390.17
49.860.20
ukenru
12:36 • 6478 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 12623 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 14292 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 14037 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 13657 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13203 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14811 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 27883 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 65890 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 42235 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.5м/с
79%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантовVideo31 декабря, 05:31 • 13033 просмотра
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина31 декабря, 08:33 • 10649 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 7648 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 4636 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"12:55 • 5122 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 56199 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 58527 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 52978 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 80555 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 77331 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Татьяна Бережная
Юлия Свириденко
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 3082 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 4666 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 7682 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 19624 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 65890 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм

Перевалка в украинских портах достигла 76 млн тонн грузов в 2025 году, 89% в портах Большой Одессы - вице-премьер

Киев • УНН

 • 242 просмотра

В 2025 году украинские порты перевалили 76,1 млн тонн грузов, из которых 89% пришлось на порты Большой Одессы. Украинский морской коридор перевез более 163 млн тонн грузов, включая около 100 млн тонн агропродукции.

Перевалка в украинских портах достигла 76 млн тонн грузов в 2025 году, 89% в портах Большой Одессы - вице-премьер

Перевалка через порты в 2025 году составила 76,1 млн тонн грузов, из них 89% - через порты Большой Одессы, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Кулебы, несмотря на все вызовы этого года, транспортная инфраструктура в Украине "не просто работала, но и развивалась". "Мы запустили новые маршруты, расширили международное сообщение, открыли дополнительные возможности для экспорта, внедряли цифровые инструменты на границе, обновили подходы в отдельных секторах", - отметил вице-премьер.

В 2025 году, по его словам, водная логистика оставалась одним из ключевых направлений экспорта и импорта. Работали порты Большой Одессы – Южный, Одесса, Черноморск – а также порты Дунайского региона.

Общий объем перевалки через водную логистику за год составил 76,1 млн тонн грузов, из них 67,8 млн тонн обеспечили порты Большой Одессы

- сообщил Кулеба.

Вице-премьер добавил:

Украинский морской коридор в течение года оставался основным морским маршрутом для экспорта: с момента запуска по нему перевезено более 163 млн тонн грузов, в том числе около 100 млн тонн агропродукции

"Отдельным полноценным направлением в 2025 году работали внутренние водные пути, прежде всего Дунай. Через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск за год перевалено более 8,2 млн тонн грузов, что обеспечивало альтернативные маршруты экспорта и уменьшало нагрузку на сухопутные переходы", - сообщил Кулеба.

По его словам, усилено управление активами Украинского Дунайского пароходства. "Среднее количество караванов выросло в 3,8 раза, среднемесячные объемы перевозок – на 43%, доля обратной загрузки судов – вдвое, операционные убытки сократились в 1,5 раза, административные расходы – вдвое", - привел цифры вице-премьер.

"Также начали подготовку и реализацию инвестиционных проектов в водной инфраструктуре, - отметил Кулеба. - В порту Черноморск стартовали проекты государственно-частного партнерства с потенциалом до 300 млн долларов инвестиций. Для развития дунайских портов и внутренних водных путей привлечена международная поддержка - 35 млн долларов грантового финансирования в рамках программы RELINC и 50 млн евро финансирования ЕС на модернизацию портовой и логистической инфраструктуры".

Одесская область остается устойчивой и продолжает кормить мир: перевалка грузов в портах за год выросла на 15%05.01.24, 17:15 • 35231 просмотр

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаАгроновости
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Европейский Союз
Украина
Одесса