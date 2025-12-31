Перевалка в українських портах сягнула 76 млн тонн вантажів у 2025 році, 89% у портах Великої Одеси - віцепрем'єр
У 2025 році українські порти перевалили 76,1 млн тонн вантажів, з яких 89% припало на порти Великої Одеси. Український морський коридор перевіз понад 163 млн тонн вантажів, включаючи близько 100 млн тонн агропродукції.
Перевалка через порти у 2025 році становила 76,1 млн тонн вантажів, із них 89% - через порти Великої Одеси, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у середу у Telegram, пише УНН.
Зі слів Кулеби, попри всі виклики цього року транспортна інфраструктура в Україні "не просто працювала, а й розвивалася". "Ми запустили нові маршрути, розширили міжнародне сполучення, відкрили додаткові можливості для експорту, впроваджували цифрові інструменти на кордоні, оновили підходи в окремих секторах", - зазначив віцепрем'єр.
У 2025 році, з його слів, водна логістика залишалася одним із ключових напрямів експорту та імпорту. Працювали порти Великої Одеси – Південний, Одеса, Чорноморськ – а також порти Дунайського регіону.
Загальний обсяг перевалки через водну логістику за рік склав 76,1 млн тонн вантажів, із них 67,8 млн тонн забезпечили порти Великої Одеси
Віцепрем'єр додав:
Український морський коридор упродовж року залишався основним морським маршрутом для експорту: з моменту запуску ним перевезено понад 163 млн тонн вантажів, у тому числі близько 100 млн тонн агропродукції
"Окремим повноцінним напрямом у 2025 році працювали внутрішні водні шляхи, насамперед Дунай. Через дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ за рік перевалено понад 8,2 млн тонн вантажів, що забезпечувало альтернативні маршрути експорту та зменшувало навантаження на сухопутні переходи", - повідомив Кулеба.
За його словами, посилено управління активами Українського Дунайського пароплавства. "Середня кількість караванів зросла у 3,8 раза, середньомісячні обсяги перевезень – на 43%, частка зворотного завантаження суден – удвічі, операційні збитки скоротилися у 1,5 раза, адміністративні витрати – удвічі", - навів цифри віцепрем'єр.
"Також розпочали підготовку та реалізацію інвестиційних проєктів у водній інфраструктурі, - зазначив Кулеба. - У порту Чорноморськ стартували проєкти державно-приватного партнерства з потенціалом до 300 млн доларів інвестицій. Для розвитку дунайських портів і внутрішніх водних шляхів залучено міжнародну підтримку - 35 млн доларів грантового фінансування в межах програми RELINC та 50 млн євро фінансування ЄС на модернізацію портової та логістичної інфраструктури".
