Перевалка в українських портах сягнула 76 млн тонн вантажів у 2025 році, 89% у портах Великої Одеси - віцепрем'єр

12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантів
31 грудня, 05:31
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна
31 грудня, 08:33
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське
11:49
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку
12:27
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"
12:55
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби
30 грудня, 11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex
30 грудня, 10:14
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
30 грудня, 09:46
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора
29 грудня, 12:07
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство
29 грудня, 10:49
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тетяна Бережна
Юлія Свириденко
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Китай
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT
12:49
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку
12:27
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське
11:49
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»
30 грудня, 19:50
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27
Перевалка в українських портах сягнула 76 млн тонн вантажів у 2025 році, 89% у портах Великої Одеси - віцепрем'єр

Київ

 • 102 перегляди

У 2025 році українські порти перевалили 76,1 млн тонн вантажів, з яких 89% припало на порти Великої Одеси. Український морський коридор перевіз понад 163 млн тонн вантажів, включаючи близько 100 млн тонн агропродукції.

Перевалка в українських портах сягнула 76 млн тонн вантажів у 2025 році, 89% у портах Великої Одеси - віцепрем'єр

Перевалка через порти у 2025 році становила 76,1 млн тонн вантажів, із них 89% - через порти Великої Одеси, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Кулеби, попри всі виклики цього року транспортна інфраструктура в Україні "не просто працювала, а й розвивалася". "Ми запустили нові маршрути, розширили міжнародне сполучення, відкрили додаткові можливості для експорту, впроваджували цифрові інструменти на кордоні, оновили підходи в окремих секторах", - зазначив віцепрем'єр.

У 2025 році, з його слів, водна логістика залишалася одним із ключових напрямів експорту та імпорту. Працювали порти Великої Одеси – Південний, Одеса, Чорноморськ – а також порти Дунайського регіону.

Загальний обсяг перевалки через водну логістику за рік склав 76,1 млн тонн вантажів, із них 67,8 млн тонн забезпечили порти Великої Одеси

- повідомив Кулеба.

Віцепрем'єр додав:

Український морський коридор упродовж року залишався основним морським маршрутом для експорту: з моменту запуску ним перевезено понад 163 млн тонн вантажів, у тому числі близько 100 млн тонн агропродукції

"Окремим повноцінним напрямом у 2025 році працювали внутрішні водні шляхи, насамперед Дунай. Через дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ за рік перевалено понад 8,2 млн тонн вантажів, що забезпечувало альтернативні маршрути експорту та зменшувало навантаження на сухопутні переходи", - повідомив Кулеба.

За його словами, посилено управління активами Українського Дунайського пароплавства. "Середня кількість караванів зросла у 3,8 раза, середньомісячні обсяги перевезень – на 43%, частка зворотного завантаження суден – удвічі, операційні збитки скоротилися у 1,5 раза, адміністративні витрати – удвічі", - навів цифри віцепрем'єр.

"Також розпочали підготовку та реалізацію інвестиційних проєктів у водній інфраструктурі, - зазначив Кулеба. - У порту Чорноморськ стартували проєкти державно-приватного партнерства з потенціалом до 300 млн доларів інвестицій. Для розвитку дунайських портів і внутрішніх водних шляхів залучено міжнародну підтримку - 35 млн доларів грантового фінансування в межах програми RELINC та 50 млн євро фінансування ЄС на модернізацію портової та логістичної інфраструктури".

Одещина залишається стійкою і продовжує годувати світ: перевалка вантажів у портах за рік зросла на 15%
05.01.24, 17:15

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаАгроновини
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Європейський Союз
Україна
Одеса