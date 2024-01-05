Одещина залишається стійкою і продовжує годувати світ: перевалка вантажів у портах за рік зросла на 15%
Київ • УНН
У 2023 році Одеський регіон збільшив перевалку вантажів на 15%, перевищивши 50 мільйонів тонн, в основному експортуючи сільськогосподарську продукцію.
У 2023 році порти Одеського регіону перевантажили понад 50 млн тонн вантажів, що на 15% більше ніж у 2022 році. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Минулого року порти нашого регіону перевантажили 50+ млн тонн вантажів, що на 15% більше ніж у 2022 році
Кіпер уточнив, що здебільшого це був експорт агропродукції, який призначався для різних країн світу, серед яких Єгипет, Китай, США, Туніс, Іспанія, Італія, Греція, Туреччина, Румунія, Алжир, Нідерланди, Болгарія, Пакистан, Бельгія.
Очільник ОВА додав, що за весь час функціонування "коридорів" до Одещини зайшло понад 400 суден.
"У лютому підрахуємо скільки держава заробила на боротьбі з "чорним зерном". Але вже сьогодні розуміємо, що рухаємося у правильному напрямку!", - резюмував він.
Нагадаємо, Україна посилює контроль за експортом зерна з метою боротьби з ухиленням від сплати податків та забезпечення належного документування й оподаткування, поширюючи досвід Одеської області на всю країну.
Так, наприкінці листопада цього року Верховна рада підтримала законопроєкти, спрямовані на боротьбу з експортом "чорного" зерна. В основу документів ліг наказ очільника Одеської ОВА Олега Кіпера щодо впровадження "білого" механізму поставок зерна за кордон. Відповідний наказ було оприлюднено 18 серпня.
За тиждень до цього розпочав роботу новий коридор, і виявилося, що частина зерна на експорт не обліковується. Сьогодні законопроект про експорт вже в першому читанні.