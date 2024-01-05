Одесская область остается устойчивой и продолжает кормить мир: перевалка грузов в портах за год выросла на 15%

В 2023 году порты Одесского региона перегрузили более 50 млн тонн грузов, что на 15% больше чем в 2022 году. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В прошлом году порты нашего региона перегрузили 50+ млн тонн грузов, что на 15% больше чем в 2022 году - информирует он.

Кипер уточнил, что в основном это был экспорт агропродукции, который предназначался для разных стран мира, среди которых Египет, Китай, США, Тунис, Испания, Италия, Греция, Турция, Румыния, Алжир, Нидерланды, Болгария, Пакистан, Бельгия.

Глава ОВА добавил, что за все время функционирования "коридоров" в Одесскую область зашло более 400 судов.

"В феврале подсчитаем сколько государство заработало на борьбе с "черным зерном". Но уже сегодня понимаем, что движемся в правильном направлении!", - резюмировал он.

Напомним, Украина усиливает контроль за экспортом зерна с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов и обеспечения надлежащего документирования и налогообложения, распространяя опыт Одесской области на всю страну.

Так, в конце ноября этого года Верховная Рада поддержала законопроекты, направленные на борьбу с экспортом "черного" зерна. В основу документов лег приказ главы Одесской ОГА Олега Кипера по внедрению "белого" механизма поставок зерна за границу. Соответствующий приказ был обнародован 18 августа.

За неделю до этого начал работу новый коридор, и оказалось, что часть зерна на экспорт не учитывается. Сегодня законопроект об экспорте уже в первом чтении.