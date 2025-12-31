Снежная стихия в Польше: парализовано движение, правительство принимает экстренные меры

Польша страдает от сильных снегопадов и шквального ветра, что привело к масштабным заторам, особенно в северных регионах. Ситуация стала предметом срочного рассмотрения на заседании команды по управлению кризисными ситуациями. Об этом сообщает Wiadomosci, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что находится на постоянной связи с профильными министрами и получает оперативные отчеты о состоянии дорог, железной дороги и аэропортов. Глава правительства также анонсировал свое участие в вечернем заседании штаба для координации дальнейших действий.

По данным экстренных служб, только за ночь и утро среды было зафиксировано более 600 вызовов, связанных с последствиями непогоды.

Состояние дорог и усиление контроля за транспортом

Министр инфраструктуры Дариуш Климчак отметил, что, несмотря на сложные условия, национальные трассы остаются проезжими, хотя ситуация постоянно меняется. Он призвал к особой осторожности владельцев электромобилей.

Со своей стороны, глава МВД Польши Марцин Кервинский объявил о введении строгих проверок для грузовиков. Полиция и дорожная инспекция будут фокусироваться на техническом состоянии фур. Транспортные средства, которые могут стать причиной блокирования трасс, принудительно будут направляться на площадки для отдыха.

Прогнозы и предупреждения для населения

Что касается угрозы затоплений, министр Кервинский отметил, что пик опасности в районе Эльблонга проходит: уровень воды стабилизировался и лишь на одном участке незначительно превышает норму.

Однако синоптическая ситуация остается тревожной. Правительственные чиновники предупреждают о возвращении снежных метелей на север Польши уже ближайшей ночью.

