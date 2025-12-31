$42.390.17
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 11358 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 13253 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 13086 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 12860 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 12835 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14498 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 27340 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 64528 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41901 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
Снежная стихия в Польше: парализовано движение, правительство принимает экстренные меры

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Польша страдает от сильных снегопадов и шквального ветра, что привело к масштабным заторам, особенно в северных регионах. Премьер-министр Дональд Туск координирует действия, а министры призывают к осторожности и усиливают контроль за транспортом.

Снежная стихия в Польше: парализовано движение, правительство принимает экстренные меры

Польша страдает от сильных снегопадов и шквального ветра, что привело к масштабным заторам, особенно в северных регионах. Ситуация стала предметом срочного рассмотрения на заседании команды по управлению кризисными ситуациями. Об этом сообщает Wiadomosci, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что находится на постоянной связи с профильными министрами и получает оперативные отчеты о состоянии дорог, железной дороги и аэропортов. Глава правительства также анонсировал свое участие в вечернем заседании штаба для координации дальнейших действий.

В заснеженных Карпатах ударил 17-градусный мороз: спасатели предупредили об опасности31.12.25, 10:00 • 2058 просмотров

По данным экстренных служб, только за ночь и утро среды было зафиксировано более 600 вызовов, связанных с последствиями непогоды.

Состояние дорог и усиление контроля за транспортом

Министр инфраструктуры Дариуш Климчак отметил, что, несмотря на сложные условия, национальные трассы остаются проезжими, хотя ситуация постоянно меняется. Он призвал к особой осторожности владельцев электромобилей.

Из-за непогоды Coca-Cola приостановила новогодний караван в Грузии30.12.25, 18:43 • 4100 просмотров

Со своей стороны, глава МВД Польши Марцин Кервинский объявил о введении строгих проверок для грузовиков. Полиция и дорожная инспекция будут фокусироваться на техническом состоянии фур. Транспортные средства, которые могут стать причиной блокирования трасс, принудительно будут направляться на площадки для отдыха.

Прогнозы и предупреждения для населения

Что касается угрозы затоплений, министр Кервинский отметил, что пик опасности в районе Эльблонга проходит: уровень воды стабилизировался и лишь на одном участке незначительно превышает норму.

Однако синоптическая ситуация остается тревожной. Правительственные чиновники предупреждают о возвращении снежных метелей на север Польши уже ближайшей ночью. 

По Украине местами до 12 см снега, проезд по основным дорогам есть, на Прикарпатье ограничения - дорожники30.12.25, 11:31 • 2826 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Снег в Украине
Coca-Cola
Дональд Туск
Грузия
Польша