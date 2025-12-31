Снігова стихія у Польщі: паралізований рух, уряд вживає екстрених заходів

Польща потерпає від сильних снігопадів та шквального вітру, що призвело до масштабних заторів, особливо у північних регіонах. Ситуація стала предметом термінового розгляду на засіданні команди з управління кризовими ситуаціями. Про це повідомляє Wiadomosci, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з профільними міністрами та отримує оперативні звіти про стан доріг, залізниці та аеропортів. Глава уряду також анонсував свою участь у вечірньому засіданні штабу для координації подальших дій.

За даними екстрених служб, лише за ніч та ранок середи було зафіксовано понад 600 викликів, пов’язаних із наслідками негоди.

Стан доріг та посилення контролю за транспортом

Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак зазначив, що попри складні умови, національні траси залишаються проїзними, хоча ситуація постійно змінюється. Він закликав до особливої обережності власників електромобілів.

Зі свого боку, очільник МВС Польщі Марцін Кервінський оголосив про запровадження суворих перевірок для вантажівок. Поліція та дорожня інспекція фокусуватимуться на технічному стані фур. Транспортні засоби, які можуть стати причиною блокування трас, примусово направлятимуть на майданчики для відпочинку.

Прогнози та попередження для населення

Щодо загрози затоплень, міністр Кервінський зауважив, що пік небезпеки в районі Ельблонга минає: рівень води стабілізувався і лише на одній ділянці незначно перевищує норму.

Проте синоптична ситуація залишається тривожною. Урядовці попереджають про повернення снігових хуртовин на північ Польщі вже найближчої ночі.

