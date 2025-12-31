$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 10490 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 12533 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 12415 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 12318 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 12583 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14290 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 27072 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 63765 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41730 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 63753 перегляди
Снігова стихія у Польщі: паралізований рух, уряд вживає екстрених заходів

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Польща страждає від сильних снігопадів та шквального вітру, що спричинило масштабні затори, особливо в північних регіонах. Прем'єр-міністр Дональд Туск координує дії, а міністри закликають до обережності та посилюють контроль за транспортом.

Снігова стихія у Польщі: паралізований рух, уряд вживає екстрених заходів

Польща потерпає від сильних снігопадів та шквального вітру, що призвело до масштабних заторів, особливо у північних регіонах. Ситуація стала предметом термінового розгляду на засіданні команди з управління кризовими ситуаціями. Про це повідомляє Wiadomosci, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з профільними міністрами та отримує оперативні звіти про стан доріг, залізниці та аеропортів. Глава уряду також анонсував свою участь у вечірньому засіданні штабу для координації подальших дій.

У засніжених Карпатах вдарив 17-градусний мороз: рятувальники попередили про небезпеку31.12.25, 10:00 • 2026 переглядiв

За даними екстрених служб, лише за ніч та ранок середи було зафіксовано понад 600 викликів, пов’язаних із наслідками негоди.

Стан доріг та посилення контролю за транспортом

Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак зазначив, що попри складні умови, національні траси залишаються проїзними, хоча ситуація постійно змінюється. Він закликав до особливої обережності власників електромобілів.

Через негоду Coca-Cola призупинила новорічний караван у Грузії30.12.25, 18:43 • 4084 перегляди

Зі свого боку, очільник МВС Польщі Марцін Кервінський оголосив про запровадження суворих перевірок для вантажівок. Поліція та дорожня інспекція фокусуватимуться на технічному стані фур. Транспортні засоби, які можуть стати причиною блокування трас, примусово направлятимуть на майданчики для відпочинку.

Прогнози та попередження для населення

Щодо загрози затоплень, міністр Кервінський зауважив, що пік небезпеки в районі Ельблонга минає: рівень води стабілізувався і лише на одній ділянці незначно перевищує норму.

Проте синоптична ситуація залишається тривожною. Урядовці попереджають про повернення снігових хуртовин на північ Польщі вже найближчої ночі. 

По Україні місцями до 12 см снігу, проїзд основними дорогами є, на Прикарпатті обмеження - дорожники30.12.25, 11:31 • 2822 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Морози в Україні
Сніг в Україні
Coca-Cola
Дональд Туск
Грузія
Польща