По Україні місцями до 12 см снігу, проїзд основними дорогами є, на Прикарпатті обмеження - дорожники
Київ • УНН
В Україні спостерігається помірний сніг, на Тернопільщині випало до 12 см. На Прикарпатті через снігові перемети обмежено рух вантажівок на частині дороги Р-24.
Майже по всій Україні на ранок помірний сніг, на Тернопільщині - до 12 см, основні дороги переважно засніжені, але проїзд є, на Прикарпатті подекуди перемети, і на частині дороги Р-24 обмежено рух вантажівок, повідомили в Агентстві відновлення у вівторок, пише УНН.
Погодні умови
Зранку майже на всій території країни помірний сніг 1-5 см, Житомирська 7-10 см, Закарпаття 2-6 см, Тернопільська 8-12 см; лише на півдні, Кіровоградщині та Волині без опадів.
Середня температура повітря -7-2°С, на півдні -2+0°С.
Стан проїзду і перекриття руху
Покриття на дорогах державного значення переважно засніжене. У Миколаївській області місцями спостерігається ожеледиця, у Івано-Франківській області - подекуди снігові перемети.
На перевальних ділянках доріг переважно сніг (Закарпатській області до 5 см, у Львівській 1-2 см). Стан покриття на Ужоцькому, Торунському перевалах місцями засніжене, на інших мокре. Температура повітря -6-3°С.
Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено, за винятком ділянки дороги Р-24 Татарів - Кам’янець-Подільський у Івано-Франківській області (км 164-174), де діє обмеження руху вантажного транспорту
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно 1 124 одиниці техніки та 1 331 працівник.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру на 30 грудня, в Україні на дорогах ожеледиця, вдень у західних (крім Закарпатської), Житомирській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - наголосили дорожники.
Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудня30.12.25, 05:49 • 3394 перегляди