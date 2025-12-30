По Україні місцями до 12 см снігу, проїзд основними дорогами є, на Прикарпатті обмеження - дорожники

Майже по всій Україні на ранок помірний сніг, на Тернопільщині - до 12 см, основні дороги переважно засніжені, але проїзд є, на Прикарпатті подекуди перемети, і на частині дороги Р-24 обмежено рух вантажівок, повідомили в Агентстві відновлення у вівторок, пише УНН.

Зранку майже на всій території країни помірний сніг 1-5 см, Житомирська 7-10 см, Закарпаття 2-6 см, Тернопільська 8-12 см; лише на півдні, Кіровоградщині та Волині без опадів.

Середня температура повітря -7-2°С, на півдні -2+0°С.

Покриття на дорогах державного значення переважно засніжене. У Миколаївській області місцями спостерігається ожеледиця, у Івано-Франківській області - подекуди снігові перемети.

На перевальних ділянках доріг переважно сніг (Закарпатській області до 5 см, у Львівській 1-2 см). Стан покриття на Ужоцькому, Торунському перевалах місцями засніжене, на інших мокре. Температура повітря -6-3°С.

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено, за винятком ділянки дороги Р-24 Татарів - Кам’янець-Подільський у Івано-Франківській області (км 164-174), де діє обмеження руху вантажного транспорту