По Україні місцями до 12 см снігу, проїзд основними дорогами є, на Прикарпатті обмеження - дорожники

Київ • УНН

 • 142 перегляди

В Україні спостерігається помірний сніг, на Тернопільщині випало до 12 см. На Прикарпатті через снігові перемети обмежено рух вантажівок на частині дороги Р-24.

По Україні місцями до 12 см снігу, проїзд основними дорогами є, на Прикарпатті обмеження - дорожники

Майже по всій Україні на ранок помірний сніг, на Тернопільщині - до 12 см, основні дороги переважно засніжені, але проїзд є, на Прикарпатті подекуди перемети, і на частині дороги Р-24 обмежено рух вантажівок, повідомили в Агентстві відновлення у вівторок, пише УНН.

Погодні умови

Зранку майже на всій території країни помірний сніг 1-5 см, Житомирська 7-10 см, Закарпаття 2-6 см, Тернопільська 8-12 см; лише на півдні, Кіровоградщині та Волині без опадів.

Середня температура повітря -7-2°С, на півдні -2+0°С.

Стан проїзду і перекриття руху

Покриття на дорогах державного значення переважно засніжене. У Миколаївській області місцями спостерігається ожеледиця, у Івано-Франківській області - подекуди снігові перемети.

На перевальних ділянках доріг переважно сніг (Закарпатській області до 5 см, у Львівській 1-2 см). Стан покриття на Ужоцькому, Торунському перевалах місцями засніжене, на інших мокре. Температура повітря -6-3°С.

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено, за винятком ділянки дороги Р-24 Татарів - Кам’янець-Подільський у Івано-Франківській області (км 164-174), де діє обмеження руху вантажного транспорту

- повідомили в агентстві.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно 1 124 одиниці техніки та 1 331 працівник.

​Прогноз погоди

За повідомленням Укргідрометцентру на 30 грудня, в Україні на дорогах ожеледиця, вдень у західних (крім Закарпатської), Житомирській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - наголосили дорожники.

Юлія Шрамко

