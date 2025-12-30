$42.220.15
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 16587 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 18589 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
29 декабря, 18:57 • 26403 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 28401 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 21946 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23352 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
29 декабря, 15:25 • 22838 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20873 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
29 декабря, 12:21 • 23965 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
По Украине местами до 12 см снега, проезд по основным дорогам есть, на Прикарпатье ограничения - дорожники

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В Украине наблюдается умеренный снег, на Тернопольщине выпало до 12 см. На Прикарпатье из-за снежных заносов ограничено движение грузовиков на части дороги Р-24.

По Украине местами до 12 см снега, проезд по основным дорогам есть, на Прикарпатье ограничения - дорожники

Почти по всей Украине на утро умеренный снег, на Тернопольщине - до 12 см, основные дороги преимущественно заснежены, но проезд есть, на Прикарпатье местами переметы, и на части дороги Р-24 ограничено движение грузовиков, сообщили в Агентстве восстановления во вторник, пишет УНН.

Погодные условия

Утром почти на всей территории страны умеренный снег 1-5 см, Житомирская 7-10 см, Закарпатье 2-6 см, Тернопольская 8-12 см; только на юге, Кировоградщине и Волыни без осадков.

Средняя температура воздуха -7-2°С, на юге -2+0°С.

Состояние проезда и перекрытие движения

Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно заснеженное. В Николаевской области местами наблюдается гололедица, в Ивано-Франковской области - местами снежные заносы.

На перевальных участках дорог преимущественно снег (в Закарпатской области до 5 см, во Львовской 1-2 см). Состояние покрытия на Ужоцком, Торунском перевалах местами заснеженное, на остальных мокрое. Температура воздуха -6-3°С.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, за исключением участка дороги Р-24 Татаров - Каменец-Подольский в Ивано-Франковской области (км 164-174), где действует ограничение движения грузового транспорта

- сообщили в агентстве.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано 1 124 единицы техники и 1 331 работник.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра на 30 декабря, в Украине на дорогах гололедица, днем в западных (кроме Закарпатской), Житомирской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - отметили дорожники.

Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз погоды на 30 декабря30.12.25, 05:49 • 3392 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
