По Украине местами до 12 см снега, проезд по основным дорогам есть, на Прикарпатье ограничения - дорожники
Киев • УНН
В Украине наблюдается умеренный снег, на Тернопольщине выпало до 12 см. На Прикарпатье из-за снежных заносов ограничено движение грузовиков на части дороги Р-24.
Почти по всей Украине на утро умеренный снег, на Тернопольщине - до 12 см, основные дороги преимущественно заснежены, но проезд есть, на Прикарпатье местами переметы, и на части дороги Р-24 ограничено движение грузовиков, сообщили в Агентстве восстановления во вторник, пишет УНН.
Погодные условия
Утром почти на всей территории страны умеренный снег 1-5 см, Житомирская 7-10 см, Закарпатье 2-6 см, Тернопольская 8-12 см; только на юге, Кировоградщине и Волыни без осадков.
Средняя температура воздуха -7-2°С, на юге -2+0°С.
Состояние проезда и перекрытие движения
Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно заснеженное. В Николаевской области местами наблюдается гололедица, в Ивано-Франковской области - местами снежные заносы.
На перевальных участках дорог преимущественно снег (в Закарпатской области до 5 см, во Львовской 1-2 см). Состояние покрытия на Ужоцком, Торунском перевалах местами заснеженное, на остальных мокрое. Температура воздуха -6-3°С.
Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, за исключением участка дороги Р-24 Татаров - Каменец-Подольский в Ивано-Франковской области (км 164-174), где действует ограничение движения грузового транспорта
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано 1 124 единицы техники и 1 331 работник.
Прогноз погоды
По сообщению Укргидрометцентра на 30 декабря, в Украине на дорогах гололедица, днем в западных (кроме Закарпатской), Житомирской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - отметили дорожники.
