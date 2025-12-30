По Украине местами до 12 см снега, проезд по основным дорогам есть, на Прикарпатье ограничения - дорожники

Почти по всей Украине на утро умеренный снег, на Тернопольщине - до 12 см, основные дороги преимущественно заснежены, но проезд есть, на Прикарпатье местами переметы, и на части дороги Р-24 ограничено движение грузовиков, сообщили в Агентстве восстановления во вторник, пишет УНН.

Утром почти на всей территории страны умеренный снег 1-5 см, Житомирская 7-10 см, Закарпатье 2-6 см, Тернопольская 8-12 см; только на юге, Кировоградщине и Волыни без осадков.

Средняя температура воздуха -7-2°С, на юге -2+0°С.

Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно заснеженное. В Николаевской области местами наблюдается гололедица, в Ивано-Франковской области - местами снежные заносы.

На перевальных участках дорог преимущественно снег (в Закарпатской области до 5 см, во Львовской 1-2 см). Состояние покрытия на Ужоцком, Торунском перевалах местами заснеженное, на остальных мокрое. Температура воздуха -6-3°С.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, за исключением участка дороги Р-24 Татаров - Каменец-Подольский в Ивано-Франковской области (км 164-174), где действует ограничение движения грузового транспорта