Более 1200 ВПЛ подали заявки на льготную ипотеку по новой государственной программе
Киев • УНН
С сентября 2025 года более 1200 ВПЛ и жителей прифронтовых территорий подали заявки на льготную ипотеку. Государство покрывает 70% первого взноса и ежемесячных платежей, а также 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы.
С момента запуска программы льготного кредитования в сентябре 2025 года в Пенсионный фонд Украины поступило 1224 заявления от внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. В настоящее время государство уже назначило помощь по 118 обращениям, перечислив средства на банковские счета для покрытия расходов заемщиков. Об этом сообщает Министерство социальной политики семьи и единства Украины, пишет УНН.
Подробности
Программа предусматривает значительное снижение финансовой нагрузки на семьи, потерявшие жилье. Государство берет на себя следующие обязательства:
- покрытие 70% суммы первого взноса;
- оплата 70% ежемесячных платежей по кредиту в рамках программы "єОселя";
- выплата 40 тысяч гривен для покрытия сопутствующих расходов на оформление сделки.
В 2026 году на реализацию этой инициативы в бюджете заложено 4,4 млрд гривен.
Требования к участникам и недвижимости
Для получения льготного кредита заявитель должен быть официально трудоустроен.
Рекордное количество украинцев подали заявки на "зимнюю поддержку": сколько заявок подали через "Дію" и "Укрпочту"31.12.25, 13:40 • 1616 просмотров
Также действуют ограничения по объекту недвижимости: дом или квартира должны быть не старше 20 лет, а максимальная стоимость жилья не должна превышать 2 млн гривен.
Участники программы обязаны:
- не иметь другого жилья на подконтрольной территории Украины (кроме имущества в зоне боевых действий или в оккупации);
- самостоятельно оплатить 30% первого взноса;
- своевременно обеспечивать оплату 30% ежемесячных платежей по кредиту.
Алгоритм получения кредита
Процесс оформления максимально цифровизирован. Желающим необходимо подать заявку через приложение "Дія", выбрать банк после получения положительного решения и предоставить необходимый пакет документов вместе с заявлением на получение государственной компенсации.
Украинцы с инвалидностью получат компенсацию до 50 тысяч гривен за переоборудование автомобиля17.12.25, 20:08 • 4436 просмотров