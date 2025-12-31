$42.390.17
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском крае
10:12 • 6984 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 7240 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 8042 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 10767 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 13221 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 25850 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 60276 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41073 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 34592 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
Рекордное количество украинцев подали заявки на "зимнюю поддержку": сколько заявок подали через "Дію" и "Укрпочту"

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Более 18 миллионов украинцев подали заявки на программу "Зимняя поддержка", что значительно превышает прошлогодние показатели. Большинство заявок оформлено онлайн, а средства можно потратить на товары украинского производства, коммунальные услуги и лекарства.

Рекордное количество украинцев подали заявки на "зимнюю поддержку": сколько заявок подали через "Дію" и "Укрпочту"

В рамках программы "Зимняя поддержка" заявки подали рекордные 18 млн украинцев — в прошлом году эта цифра составляла 14,4 млн. Как сообщили в Минсоцполитики, наибольшее количество заявок — 14,3 млн — оформлено онлайн через приложение "Дія", среди них 3,3 млн заявок на детей, и всем помощь уже начислена, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ведомстве, еще 1,9 млн заявок подали в отделениях Укрпочты, из них 124 тыс. на детей — выплаты по этим заявкам продолжаются. Те, кто подал заявку с 16 декабря, начнут получать помощь в начале января 2026-го.

Как только средства будут начислены, поступит SMS-сообщение. Почти 2 млн получателей пенсий и социальных выплат через Укрпочту получили "зимнюю тысячу" на специальный счет вместе с регулярными выплатами. 

Как и где можно использовать помощь

В целом "зимнюю тысячу" можно тратить на товары украинского производства — в частности продукты питания (кроме подакцизных), лекарства и книги. Также можно оплачивать коммунальные и почтовые услуги или делать благотворительные взносы. Чаще всего украинцы используют помощь именно для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств и продуктов питания, отметили в Минсоцполитики.

"Зимнюю тысячу" теперь можно тратить на продукты: как это работает11.12.25, 11:50 • 3175 просмотров

Торговые сети, где можно воспользоваться "Зимней поддержкой", постепенно расширяются. Сейчас оплатить продукты можно в магазинах сетей Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, NOVUS, LIGA PRIM и Fozzy Group — Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy. Кроме того, картой "Национальный кешбэк" можно рассчитываться за онлайн-покупки на маркетплейсах MAUDAU и ROZETKA.

"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле24.12.25, 15:13 • 15731 просмотр

В ведомстве также напомнили, что средства, полученные на карту "Национальный кешбэк" через "Дію", нужно использовать до 30 июня 2026 года. По состоянию на сегодня через такую карту украинцы провели платежей на сумму более 8,5 млрд грн.

Получатели помощи через Укрпочту — как те, кому выплата сформирована автоматически, так и те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях — смогут потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

Это наш агент, вернувшаяся с задания: в Укрпочте прокомментировали фото женщины, пришедшей за "Зимней тысячей" якобы с паспортом рф27.11.25, 17:47 • 3525 просмотров

Антонина Туманова

