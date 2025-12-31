Рекордное количество украинцев подали заявки на "зимнюю поддержку": сколько заявок подали через "Дію" и "Укрпочту"

В рамках программы "Зимняя поддержка" заявки подали рекордные 18 млн украинцев — в прошлом году эта цифра составляла 14,4 млн. Как сообщили в Минсоцполитики, наибольшее количество заявок — 14,3 млн — оформлено онлайн через приложение "Дія", среди них 3,3 млн заявок на детей, и всем помощь уже начислена, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ведомстве, еще 1,9 млн заявок подали в отделениях Укрпочты, из них 124 тыс. на детей — выплаты по этим заявкам продолжаются. Те, кто подал заявку с 16 декабря, начнут получать помощь в начале января 2026-го.

Как только средства будут начислены, поступит SMS-сообщение. Почти 2 млн получателей пенсий и социальных выплат через Укрпочту получили "зимнюю тысячу" на специальный счет вместе с регулярными выплатами.

Как и где можно использовать помощь

В целом "зимнюю тысячу" можно тратить на товары украинского производства — в частности продукты питания (кроме подакцизных), лекарства и книги. Также можно оплачивать коммунальные и почтовые услуги или делать благотворительные взносы. Чаще всего украинцы используют помощь именно для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств и продуктов питания, отметили в Минсоцполитики.

Торговые сети, где можно воспользоваться "Зимней поддержкой", постепенно расширяются. Сейчас оплатить продукты можно в магазинах сетей Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, NOVUS, LIGA PRIM и Fozzy Group — Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy. Кроме того, картой "Национальный кешбэк" можно рассчитываться за онлайн-покупки на маркетплейсах MAUDAU и ROZETKA.

В ведомстве также напомнили, что средства, полученные на карту "Национальный кешбэк" через "Дію", нужно использовать до 30 июня 2026 года. По состоянию на сегодня через такую карту украинцы провели платежей на сумму более 8,5 млрд грн.

Получатели помощи через Укрпочту — как те, кому выплата сформирована автоматически, так и те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях — смогут потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

