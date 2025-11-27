Это наш агент, вернувшаяся с задания: в Укрпочте прокомментировали фото женщины, пришедшей за "Зимней тысячей" якобы с паспортом рф
Киев • УНН
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что женщина, которую сфотографировали в Днепре якобы с паспортом рф, которая хотела оформить 1000 гривен по программе "Зимняя поддержка", на самом деле является "агентом, которая вернулась с задания и еще не успела достать паспорт Украины из обложки". Об этом Смелянский написал в Telegram, передает УНН.
Детали
"Друзья, приветствую! В сети распространяется фото клиентки, которая пришла получить 1000 гривен Зимней поддержки в Укрпочте с паспортом России. Мы, конечно, провели срочное расследование и докладываем: это наша агентка, которая вернулась с задания и еще не успела достать паспорт Украины из обложки", - написал Смелянский.
Он добавил, что сейчас ситуация исправлена, и заявка на получение 1000 гривен оформлена в соответствии с уставом и нормами закона.
Контекст
Сегодня в сети появилось фото, на котором женщина пришла в отделение Укрпочты в Днепре с паспортом, на котором была обложка "Паспорт России", для получения 1000 гривен по программе "Зимняя поддержка".
Напомним
Более четверти миллиона семей получили компенсацию за электроэнергию в рамках государственной программы "Зимняя поддержка".