Это наш агент, вернувшаяся с задания: в Укрпочте прокомментировали фото женщины, пришедшей за "Зимней тысячей" якобы с паспортом рф

Эксклюзив
15:25 • 1818 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 10817 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 9794 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 13378 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 11518 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 11045 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 15329 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11150 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 11127 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13712 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Популярные новости
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20928 просмотра
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27 ноября, 06:53 • 10150 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 11255 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 20535 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 17174 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 1260 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 8972 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20929 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 45189 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 78937 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 94780 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 94400 просмотра
Это наш агент, вернувшаяся с задания: в Укрпочте прокомментировали фото женщины, пришедшей за "Зимней тысячей" якобы с паспортом рф

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский прокомментировал фото женщины с "паспортом рф" в Днепре. Он заявил, что это "агент", которая вернулась с задания и не успела достать украинский паспорт из обложки.

Это наш агент, вернувшаяся с задания: в Укрпочте прокомментировали фото женщины, пришедшей за "Зимней тысячей" якобы с паспортом рф

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что женщина, которую сфотографировали в Днепре якобы с паспортом рф, которая хотела оформить 1000 гривен по программе "Зимняя поддержка", на самом деле является "агентом, которая вернулась с задания и еще не успела достать паспорт Украины из обложки". Об этом Смелянский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

"Друзья, приветствую! В сети распространяется фото клиентки, которая пришла получить 1000 гривен Зимней поддержки в Укрпочте с паспортом России. Мы, конечно, провели срочное расследование и докладываем: это наша агентка, которая вернулась с задания и еще не успела достать паспорт Украины из обложки", - написал Смелянский.

Он добавил, что сейчас ситуация исправлена, и заявка на получение 1000 гривен оформлена в соответствии с уставом и нормами закона.

Контекст

Сегодня в сети появилось фото, на котором женщина пришла в отделение Укрпочты в Днепре с паспортом, на котором была обложка "Паспорт России", для получения 1000 гривен по программе "Зимняя поддержка".

Напомним

Более четверти миллиона семей получили компенсацию за электроэнергию в рамках государственной программы "Зимняя поддержка".

Павел Башинский

Общество
Государственный бюджет
Электроэнергия
Днепр
Укрпочта
Украина