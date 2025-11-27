Це наша агентка, яка повернулася з завдання: в Укрпошті прокоментували фото жінки, що прийшла по "Зимову тисячу" нібито з паспортом рф

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Ексклюзив
15:25 • 1872 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 10853 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 9842 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 13415 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 11543 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 11058 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 15341 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 11156 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11131 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13714 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
79%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 20928 перегляди
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина27 листопада, 06:53 • 10150 перегляди
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 11255 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto27 листопада, 09:33 • 20535 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 17174 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 1296 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 1872 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 10853 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 13415 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 8998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 20960 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 45207 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 78954 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 94795 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 94417 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Північний потік
Дипломатка

Це наша агентка, яка повернулася з завдання: в Укрпошті прокоментували фото жінки, що прийшла по "Зимову тисячу" нібито з паспортом рф

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував фото жінки з "паспортом рф" у Дніпрі. Він заявив, що це "агентка", яка повернулася із завдання і не встигла дістати український паспорт з обкладинки.

Це наша агентка, яка повернулася з завдання: в Укрпошті прокоментували фото жінки, що прийшла по "Зимову тисячу" нібито з паспортом рф

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що жінка, яку сфотографували у Дніпрі нібито з паспортом рф, яка хотіла оформити 1000 гривень за програмою "Зимова підтримка", насправді є "агенткою, яка повернулась із завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки". Про це Смілянський написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

"Друзі, вітаю! У мережі шириться фото клієнтки, яка прийшла отримати 1000 гривень Зимової підтримки в Укрпошті з паспортом росії. Ми, звісно, провели термінове розслідування і доповідаємо: це наша агентка, яка повернулася з завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки", - написав Смілянський.

Він додав, що наразі ситуацію виправлено, і заявка на отримання 1000 гривень оформлена відповідно до уставу та норм закону.

Контекст

Сьогодні у мережі з'явилося фото, на якому жінка прийшла до відділення Укрпошти у Дніпрі з паспортом, на якому була обкладинка "Паспорт росії", для отримання 1000 гривень за програмою "Зимова підтримка".

Нагадаємо

Понад чверть мільйона родин отримали компенсацію за електроенергію в межах державної програми "Зимова підтримка".

Павло Башинський

Суспільство
Державний бюджет
Електроенергія
Дніпро (місто)
Укрпошта
Україна