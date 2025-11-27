Це наша агентка, яка повернулася з завдання: в Укрпошті прокоментували фото жінки, що прийшла по "Зимову тисячу" нібито з паспортом рф
Київ • УНН
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував фото жінки з "паспортом рф" у Дніпрі. Він заявив, що це "агентка", яка повернулася із завдання і не встигла дістати український паспорт з обкладинки.
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що жінка, яку сфотографували у Дніпрі нібито з паспортом рф, яка хотіла оформити 1000 гривень за програмою "Зимова підтримка", насправді є "агенткою, яка повернулась із завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки". Про це Смілянський написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
"Друзі, вітаю! У мережі шириться фото клієнтки, яка прийшла отримати 1000 гривень Зимової підтримки в Укрпошті з паспортом росії. Ми, звісно, провели термінове розслідування і доповідаємо: це наша агентка, яка повернулася з завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки", - написав Смілянський.
Він додав, що наразі ситуацію виправлено, і заявка на отримання 1000 гривень оформлена відповідно до уставу та норм закону.
Контекст
Сьогодні у мережі з'явилося фото, на якому жінка прийшла до відділення Укрпошти у Дніпрі з паспортом, на якому була обкладинка "Паспорт росії", для отримання 1000 гривень за програмою "Зимова підтримка".
Нагадаємо
Понад чверть мільйона родин отримали компенсацію за електроенергію в межах державної програми "Зимова підтримка".