Це наша агентка, яка повернулася з завдання: в Укрпошті прокоментували фото жінки, що прийшла по "Зимову тисячу" нібито з паспортом рф

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що жінка, яку сфотографували у Дніпрі нібито з паспортом рф, яка хотіла оформити 1000 гривень за програмою "Зимова підтримка", насправді є "агенткою, яка повернулась із завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки". Про це Смілянський написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

"Друзі, вітаю! У мережі шириться фото клієнтки, яка прийшла отримати 1000 гривень Зимової підтримки в Укрпошті з паспортом росії. Ми, звісно, провели термінове розслідування і доповідаємо: це наша агентка, яка повернулася з завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки", - написав Смілянський.

Він додав, що наразі ситуацію виправлено, і заявка на отримання 1000 гривень оформлена відповідно до уставу та норм закону.

Контекст

Сьогодні у мережі з'явилося фото, на якому жінка прийшла до відділення Укрпошти у Дніпрі з паспортом, на якому була обкладинка "Паспорт росії", для отримання 1000 гривень за програмою "Зимова підтримка".

Нагадаємо

