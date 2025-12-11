"Зимнюю тысячу" теперь можно тратить на продукты: как это работает
С 11 декабря 1000 грн «Зимней поддержки» можно тратить на продукты питания. Первыми воспользоваться такой возможностью могут покупатели 2 торговых сетей.
Отныне 1 000 грн по программе "Зимней поддержки" можно оплачивать за продукты, сообщили в четверг в Минсоцполитики, пишет УНН.
Начиная с 11 декабря, 1 000 грн помощи в рамках программы "Зимняя поддержка" можно тратить на продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных, рассчитавшись картой "Национальный кэшбек"
Как отмечается, "первыми воспользоваться ею могут покупатели торговых сетей Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько"". "Сейчас это более 1 160 магазинов по всей Украине, и со временем перечень будет расширяться. Пока что возможность не распространяется на онлайн-заказы", - сообщили в Минсоцполитики.
В целом 1 000 грн помощи можно использовать на оплату коммунальных и почтовых услуг, благотворительность, а также на товары от украинских производителей - лекарства, книги и, отныне, продукты питания (кроме подакцизных).
Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через "Дія", их можно потратить до 30 июня 2026 года.
Те украинцы, которые получают пенсию или социальные выплаты через Укрпочту и для которых выплата сформирована автоматически, а также те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях, могут потратить тысячу до конца февраля 2026 года. Это продленные правительством сроки использования помощи - теперь получатели "Зимней поддержки" через Укрпочту будут иметь больше времени, чтобы потратить средства.
Помощь 1 000 грн, по данным Минсоцполитики, уже профинансирована для более 11,9 млн украинцев, которые через карту "Национальный кэшбек" уже потратили более 3,4 млрд гривен.