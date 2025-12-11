$42.280.10
Эксклюзив
08:43 • 10892 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 11900 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 13790 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 23433 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 38275 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 35113 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 35922 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30537 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 28602 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 36107 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
"Зимнюю тысячу" теперь можно тратить на продукты: как это работает

Киев • УНН

 • 706 просмотра

С 11 декабря 1000 грн «Зимней поддержки» можно тратить на продукты питания. Первыми воспользоваться такой возможностью могут покупатели 2 торговых сетей.

"Зимнюю тысячу" теперь можно тратить на продукты: как это работает

Отныне 1 000 грн по программе "Зимней поддержки" можно оплачивать за продукты, сообщили в четверг в Минсоцполитики, пишет УНН.

Начиная с 11 декабря, 1 000 грн помощи в рамках программы "Зимняя поддержка" можно тратить на продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных, рассчитавшись картой "Национальный кэшбек"

- указали в министерстве.

Как отмечается, "первыми воспользоваться ею могут покупатели торговых сетей Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько"". "Сейчас это более 1 160 магазинов по всей Украине, и со временем перечень будет расширяться. Пока что возможность не распространяется на онлайн-заказы", - сообщили в Минсоцполитики.

Дополнение

В целом 1 000 грн помощи можно использовать на оплату коммунальных и почтовых услуг, благотворительность, а также на товары от украинских производителей - лекарства, книги и, отныне, продукты питания (кроме подакцизных).

"Зимняя тысяча": уже подано более 15 миллионов заявлений - больше, чем в прошлом году09.12.25, 12:21 • 2975 просмотров

Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через "Дія", их можно потратить до 30 июня 2026 года.

Те украинцы, которые получают пенсию или социальные выплаты через Укрпочту и для которых выплата сформирована автоматически, а также те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях, могут потратить тысячу до конца февраля 2026 года. Это продленные правительством сроки использования помощи - теперь получатели "Зимней поддержки" через Укрпочту будут иметь больше времени, чтобы потратить средства.

Помощь 1 000 грн, по данным Минсоцполитики, уже профинансирована для более 11,9 млн украинцев, которые через карту "Национальный кэшбек" уже потратили более 3,4 млрд гривен.

Юлия Шрамко

