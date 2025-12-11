"Зимнюю тысячу" теперь можно тратить на продукты: как это работает

Отныне 1 000 грн по программе "Зимней поддержки" можно оплачивать за продукты, сообщили в четверг в Минсоцполитики, пишет УНН.

Начиная с 11 декабря, 1 000 грн помощи в рамках программы "Зимняя поддержка" можно тратить на продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных, рассчитавшись картой "Национальный кэшбек" - указали в министерстве.

Как отмечается, "первыми воспользоваться ею могут покупатели торговых сетей Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько"". "Сейчас это более 1 160 магазинов по всей Украине, и со временем перечень будет расширяться. Пока что возможность не распространяется на онлайн-заказы", - сообщили в Минсоцполитики.

Дополнение

В целом 1 000 грн помощи можно использовать на оплату коммунальных и почтовых услуг, благотворительность, а также на товары от украинских производителей - лекарства, книги и, отныне, продукты питания (кроме подакцизных).

"Зимняя тысяча": уже подано более 15 миллионов заявлений - больше, чем в прошлом году

Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через "Дія", их можно потратить до 30 июня 2026 года.

Те украинцы, которые получают пенсию или социальные выплаты через Укрпочту и для которых выплата сформирована автоматически, а также те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях, могут потратить тысячу до конца февраля 2026 года. Это продленные правительством сроки использования помощи - теперь получатели "Зимней поддержки" через Укрпочту будут иметь больше времени, чтобы потратить средства.

Помощь 1 000 грн, по данным Минсоцполитики, уже профинансирована для более 11,9 млн украинцев, которые через карту "Национальный кэшбек" уже потратили более 3,4 млрд гривен.