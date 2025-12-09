"Зимняя тысяча": уже подано более 15 миллионов заявлений - больше, чем в прошлом году

$42.070.01
49.020.03
ukenru
Эксклюзив
10:26 • 52 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 18392 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 15892 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 23008 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 35094 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 31116 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 33675 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31737 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33520 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 49861 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
87%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Урсула фон дер Ляйен: Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров9 декабря, 00:46 • 3846 просмотра
Страны G7 предупредили РФ о возможной конфискации всех замороженных средств в пользу Украины9 декабря, 01:19 • 10321 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 14547 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 18086 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 10263 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 18405 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14000 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 49865 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 45339 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 45062 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Италия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 3538 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 20829 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 57213 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 63606 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 73730 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
YouTube
Time (журнал)
Spotify

"Зимняя тысяча": уже подано более 15 миллионов заявлений - больше, чем в прошлом году

Киев • УНН

 • 108 просмотра

В этом году 15 миллионов 860 тысяч украинцев обратились за зимней поддержкой в размере тысячи гривен, что больше, чем в прошлом году. Заявки на "зимнюю тысячу" принимаются до 24 декабря, а на помощь 6500 грн для уязвимых слоев населения - до 17 декабря.

"Зимняя тысяча": уже подано более 15 миллионов заявлений - больше, чем в прошлом году

В этом году за получением зимней поддержки в размере тысячи гривен обратилось больше украинцев, чем в прошлом году – 15 миллионов 860 тысяч человек. Как сообщила заместитель министра социальной политики Украины Татьяна Кириенко, прием заявок еще продолжается, передает корреспондент УНН.

Детали

Пакет программы "Зимней поддержки" состоит из двух направлений: это поддержка для самых уязвимых слоев населения - выплата в размере 6500 гривен, и это зимняя помощь в размере тысячи гривен - это поддержка для более широкой категории, ее могут получить абсолютно все и дети и взрослые, проживающие в Украине. Если мы будем говорить о "зимней тысяче", то сегодня имею свежие цифры – у нас уже 15 миллионов 860 тысяч заявлений. Это достаточно большое количество заявок, и если брать прошлый год, то мы уже видим, что эта цифра (количество заявлений – ред.) выросла. Было 14 миллионов

- сообщила Кириенко.

Заместитель министра соцполитики напомнила, что заявку на получение "зимней тысячи" можно подать до 24 декабря.

Мы ожидаем еще заявлений. Хочу всех заверить - средств хватит, все заявки будут выполнены и все получат свою зимнюю поддержку.  На помощь, предусмотренную уязвимым слоям населения в размере 6500 грн, уже подано 342 тысячи заявок. 6 декабря уже начались выплаты по этой программе. И на сегодняшний день по этой программе уже выплачено 117 млн 200 тыс. гривен. Подача заявок на получение этой помощи продолжается до 17 декабря

- заявила чиновница.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что более четверти миллиона семей получили компенсацию за электроэнергию в рамках государственной программы "Зимняя поддержка".

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Министерство социальной политики Украины
Украина