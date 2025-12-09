"Зимняя тысяча": уже подано более 15 миллионов заявлений - больше, чем в прошлом году

В этом году за получением зимней поддержки в размере тысячи гривен обратилось больше украинцев, чем в прошлом году – 15 миллионов 860 тысяч человек. Как сообщила заместитель министра социальной политики Украины Татьяна Кириенко, прием заявок еще продолжается, передает корреспондент УНН.

Пакет программы "Зимней поддержки" состоит из двух направлений: это поддержка для самых уязвимых слоев населения - выплата в размере 6500 гривен, и это зимняя помощь в размере тысячи гривен - это поддержка для более широкой категории, ее могут получить абсолютно все и дети и взрослые, проживающие в Украине. Если мы будем говорить о "зимней тысяче", то сегодня имею свежие цифры – у нас уже 15 миллионов 860 тысяч заявлений. Это достаточно большое количество заявок, и если брать прошлый год, то мы уже видим, что эта цифра (количество заявлений – ред.) выросла. Было 14 миллионов