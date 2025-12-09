"Зимняя тысяча": уже подано более 15 миллионов заявлений - больше, чем в прошлом году
В этом году 15 миллионов 860 тысяч украинцев обратились за зимней поддержкой в размере тысячи гривен, что больше, чем в прошлом году. Заявки на "зимнюю тысячу" принимаются до 24 декабря, а на помощь 6500 грн для уязвимых слоев населения - до 17 декабря.
В этом году за получением зимней поддержки в размере тысячи гривен обратилось больше украинцев, чем в прошлом году – 15 миллионов 860 тысяч человек. Как сообщила заместитель министра социальной политики Украины Татьяна Кириенко, прием заявок еще продолжается, передает корреспондент УНН.
Детали
Пакет программы "Зимней поддержки" состоит из двух направлений: это поддержка для самых уязвимых слоев населения - выплата в размере 6500 гривен, и это зимняя помощь в размере тысячи гривен - это поддержка для более широкой категории, ее могут получить абсолютно все и дети и взрослые, проживающие в Украине. Если мы будем говорить о "зимней тысяче", то сегодня имею свежие цифры – у нас уже 15 миллионов 860 тысяч заявлений. Это достаточно большое количество заявок, и если брать прошлый год, то мы уже видим, что эта цифра (количество заявлений – ред.) выросла. Было 14 миллионов
Заместитель министра соцполитики напомнила, что заявку на получение "зимней тысячи" можно подать до 24 декабря.
Мы ожидаем еще заявлений. Хочу всех заверить - средств хватит, все заявки будут выполнены и все получат свою зимнюю поддержку. На помощь, предусмотренную уязвимым слоям населения в размере 6500 грн, уже подано 342 тысячи заявок. 6 декабря уже начались выплаты по этой программе. И на сегодняшний день по этой программе уже выплачено 117 млн 200 тыс. гривен. Подача заявок на получение этой помощи продолжается до 17 декабря
Напомним
Ранее УНН сообщал, что более четверти миллиона семей получили компенсацию за электроэнергию в рамках государственной программы "Зимняя поддержка".