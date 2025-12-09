"Зимова тисяча": вже подано понад 15 мільйонів заяв - більше, ніж торік

$42.070.01
Ексклюзив
10:26 • 220 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 8520 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 18703 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 16070 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 23179 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 35213 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 31176 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 33724 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 31763 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 33548 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Урсула фон дер Ляєн: Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів9 грудня, 00:46
Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України9 грудня, 01:19
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16Photo9 грудня, 01:53
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД9 грудня, 03:32
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 8520 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 49965 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 45431 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 45150 перегляди
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Італія
Запорізька область
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 57297 перегляди
Netflix оголосив, що купив Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Техніка
Соціальна мережа
Мі-8
YouTube
Time (журнал)

"Зимова тисяча": вже подано понад 15 мільйонів заяв - більше, ніж торік

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Цього року 15 мільйонів 860 тисяч українців звернулися за зимовою підтримкою у розмірі тисячі гривень, що більше ніж торік. Заявки на "зимову тисячу" приймаються до 24 грудня, а на допомогу 6500 грн для вразливих верств населення - до 17 грудня.

"Зимова тисяча": вже подано понад 15 мільйонів заяв - більше, ніж торік

Цього року за отриманням зимової підтримки у розмірі тисячі гривень звернулося більше українців ніж торік – 15 мільйонів 860 тисяч осіб. Як повідомила заступниця міністра соціальної політики України Тетяна Кірієнко, прийом заявок ще триває, передає кореспондент УНН.

Деталі

Пакет програми "Зимової підтримки" складається з таких двох напрямків: це підтримка для самих вразливих верств населення - виплата у розмірі 6500 гривень, і це зимова допомога у розмірі тисячі гривень - це підтримка для більш широкої категорії, її можуть отримати абсолютно всі і діти і дорослі, які проживають в Україні. Якщо ми будемо говорити про "зимову тисячу", то сьогодні маю свіжі цифри – ми вже маємо 15 мільйонів 860 тисяч заяв. Це достатньо велика кількість заявок, і якщо брати минулий рік, то ми вже бачимо, що ця цифра (кількість заяв – ред.) зросла. Було 14 мільйонів

- повідомила Кірієнко.

Заступниця міністра соцполітики нагадала, що заявку на отримання "зимової тисячі" можна подати до 24 грудня.

Ми очікуємо ще заяв. Хочу всіх запевнити - коштів вистачить, всі заявки будуть виконані і всі отримають свою зимову підтримку.  На допомогу передбачену вразливим верствам населення у розмірі 6500 грн, вже подано 342 тисячі заявок. 6 грудня вже почалися виплати за цією програмою. І на сьогоднішній день за цією програмою вже виплачено 117 млн 200 тис. гривень. Подання заявок на отримання цієї допомоги триває до 17 грудня

- заявила чиновниця.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що понад чверть мільйона родин отримали компенсацію за електроенергію в межах державної програми "Зимова підтримка".

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
Державний бюджет
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Міністерство соціальної політики України
Україна