Рекордна кількість українців подала заявки на "зимову підтримку": скільки заявок подали через Дію та Укрпошту

У межах програми "Зимова підтримка" заявки подали рекордні 18 млн українців — торік ця цифра становила 14,4 млн. Як повідомили у Мінсоцполітики, найбільша кількість заявок — 14,3 млн — оформлена онлайн через застосунок Дія, серед них 3,3 млн заявок на дітей, і всім допомога вже нарахована, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у відомстві, ще 1,9 млн заявок подали у відділеннях Укрпошти, з них 124 тис. на дітей — виплати за цими заявками тривають. Ті, хто подав заявку з 16 грудня, почнуть отримувати допомогу на початку січня 2026-го.

Як тільки кошти будуть нараховані, надійде SMS-повідомлення. Майже 2 млн отримувачів пенсій та соціальних виплат через Укрпошту отримали "зимову тисячу" на спеціальний рахунок разом із регулярними виплатами.

Як і де можна використати допомогу

Загалом "зимову тисячу" можна витрачати на товари українського виробництва — зокрема продукти харчування (крім підакцизних), ліки та книги. Також можна сплачувати комунальні та поштові послуги або робити благодійні внески. Найчастіше українці використовують допомогу саме для сплати комунальних послуг, придбання ліків та продуктів харчування, зазначили у Мінсоцполітики.

"Зимову тисячу" тепер можна витрачати на продукти: як це працює

Торговельні мережі, де можна скористатися "Зимовою підтримкою", поступово розширюються. Зараз оплатити продукти можна у магазинах мереж Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, NOVUS, LIGA PRIM та Fozzy Group — Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy. Крім того, карткою "Національний кешбек" можна розраховуватися за онлайн-покупки на маркетплейсах MAUDAU та ROZETKA.

"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі

У відомстві також нагадали, що кошти, отримані на картку "Національний кешбек" через Дію, потрібно використати до 30 червня 2026 року. Станом на сьогодні через таку картку українці провели платежів на суму понад 8,5 млрд грн.

Отримувачі допомоги через Укрпошту — як ті, кому виплату сформовано автоматично, так і ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях — зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

