2562 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
4382 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
4880 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
5742 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
9816 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
12870 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 25424 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 59304 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 40904 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34493 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 15:27 • 59303 перегляди
Рекордна кількість українців подала заявки на "зимову підтримку": скільки заявок подали через Дію та Укрпошту

Київ • УНН

 62 перегляди

Понад 18 мільйонів українців подали заявки на програму "Зимова підтримка", що значно перевищує минулорічні показники. Більшість заявок оформлено онлайн, а кошти можна витратити на товари українського виробництва, комунальні послуги та ліки.

Рекордна кількість українців подала заявки на "зимову підтримку": скільки заявок подали через Дію та Укрпошту

У межах програми "Зимова підтримка" заявки подали рекордні 18 млн українців — торік ця цифра становила 14,4 млн. Як повідомили у Мінсоцполітики, найбільша кількість заявок — 14,3 млн — оформлена онлайн через застосунок Дія, серед них 3,3 млн заявок на дітей, і всім допомога вже нарахована, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у відомстві, ще 1,9 млн заявок подали у відділеннях Укрпошти, з них 124 тис. на дітей — виплати за цими заявками тривають. Ті, хто подав заявку з 16 грудня, почнуть отримувати допомогу на початку січня 2026-го.

Як тільки кошти будуть нараховані, надійде SMS-повідомлення. Майже 2 млн отримувачів пенсій та соціальних виплат через Укрпошту отримали "зимову тисячу" на спеціальний рахунок разом із регулярними виплатами. 

Як і де можна використати допомогу

Загалом "зимову тисячу" можна витрачати на товари українського виробництва — зокрема продукти харчування (крім підакцизних), ліки та книги. Також можна сплачувати комунальні та поштові послуги або робити благодійні внески. Найчастіше українці використовують допомогу саме для сплати комунальних послуг, придбання ліків та продуктів харчування, зазначили у Мінсоцполітики.

"Зимову тисячу" тепер можна витрачати на продукти: як це працює11.12.25, 11:50 • 3175 переглядiв

Торговельні мережі, де можна скористатися "Зимовою підтримкою", поступово розширюються. Зараз оплатити продукти можна у магазинах мереж Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, NOVUS, LIGA PRIM та Fozzy Group — Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy. Крім того, карткою "Національний кешбек" можна розраховуватися за онлайн-покупки на маркетплейсах MAUDAU та ROZETKA.

"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі24.12.25, 15:13 • 15731 перегляд

У відомстві також нагадали, що кошти, отримані на картку "Національний кешбек" через Дію, потрібно використати до 30 червня 2026 року. Станом на сьогодні через таку картку українці провели платежів на суму понад 8,5 млрд грн.

Отримувачі допомоги через Укрпошту — як ті, кому виплату сформовано автоматично, так і ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях — зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

Це наша агентка, яка повернулася з завдання: в Укрпошті прокоментували фото жінки, що прийшла по "Зимову тисячу" нібито з паспортом рф27.11.25, 17:47 • 3525 переглядiв

Антоніна Туманова

