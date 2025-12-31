$42.390.17
Зеленский уволил главу НКЦБФР Магомедова

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Он возглавлял комиссию с февраля 2021 года согласно указу Президента.

Зеленский уволил главу НКЦБФР Магомедова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, который возглавлял комиссию с 2021 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ Президента №1018/2025.

Детали

"Уволить Магомедова Руслана Садрудиновича с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в указе.

Дополнение

В феврале 2021 года Руслан Магомедов был назначен главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, согласно указу Президента Зеленского.

До назначения на должность главы НКЦБФР с 2019 года занимал должность внешнего консультанта проекта "мобильного приложения для получения доступа на рынок ценных бумаг и банковских продуктов" в Банковской группе.

Напомним

Кабмин уволил Ольгу Юхимчук с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции.

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Владимир Зеленский
Украина