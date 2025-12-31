Зеленский уволил главу НКЦБФР Магомедова
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Он возглавлял комиссию с февраля 2021 года согласно указу Президента.
Детали
"Уволить Магомедова Руслана Садрудиновича с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в указе.
Дополнение
В феврале 2021 года Руслан Магомедов был назначен главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, согласно указу Президента Зеленского.
До назначения на должность главы НКЦБФР с 2019 года занимал должность внешнего консультанта проекта "мобильного приложения для получения доступа на рынок ценных бумаг и банковских продуктов" в Банковской группе.
Напомним
