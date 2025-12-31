$42.390.17
Дипломатка

Зеленський звільнив голову НКЦПФР Магомедова

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Він очолював комісію з лютого 2021 року згідно з указом Президента.

Зеленський звільнив голову НКЦПФР Магомедова

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який очолював комісію з 2021 року. Про це пише УНН з посиланням на указ Президента №1018/2025.

Деталі

"Звільнити Магомедова Руслана Садрудиновича з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться в указі.

Доповнення

У лютому 2021 року Руслана Магомедова було призначено головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до указу Президента Зеленського.

До призначення на посаду голови НКЦПФР з 2019 року обіймав посаду зовнішнього консультанта проєкту "мобільного додатку для отримання доступу на ринок цінних паперів і банківських продуктів" у Банківській групі.

Нагадаємо

Кабмін звільнив Ольгу Юхимчук з посади заступниці міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

Павло Башинський

