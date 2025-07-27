Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе

Неделя с 28 июля по 3 августа 2025 года будет отмечена, в частности, ретроградным Меркурием и Луной в Скорпионе — одним из самых эмоционально напряженных положений. Что нас ждет в этот период — специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

На прошлой неделе мир ощутил мощное напряжение, и на этой неделе эти волны еще не стихнут полностью. Особенно в первой половине недели мы все еще будем находиться под влиянием напряженного аспекта между Солнцем и Плутоном — это создает фон для конфликтов, борьбы за власть, острых политических столкновений и амбициозных игр среди лидеров стран.

"Тем временем Луна растет — а это значит, что несмотря на внешние обстоятельства, нам нужно включаться в работу, быть активными, не терять энергии на панику. Именно сейчас время реализовывать масштабные идеи и продвигать проекты, которые уже были запущены ранее", - рассказала Базиленко.

Ретроградный Меркурий и соединение с Солнцем — 1 августа

Как указала астролог, всю неделю Меркурий движется в обратном направлении — а это всегда время путаницы в коммуникации, задержек, технических сбоев, проблем с транспортом, обучением, интернетом.

1 августа произойдет точное соединение Меркурия с Солнцем — и их постепенное сближение в течение недели лишь усиливает напряжение в информационном поле.

Избегай спешки. Будь внимательна на дорогах. Проверяй документы и договоренности. И главное — будь терпелива в разговорах с другими. Мир становится громким, но не всегда честным — стоит фильтровать информацию - советует Базиленко.

Венера переходит в знак Рака — с 31 июля по 25 августа

Это очень нежное и важное событие — наши чувства становятся глубже, возникает сильное желание тепла, уюта, заботы. Хочется быть рядом с теми, кого мы любим, больше времени проводить дома, заниматься эстетикой пространства, цветами, садом, кулинарией.

Это прекрасный период для восстановления семейного уюта, создания приятной атмосферы вокруг себя, заботы о близких.

Эмоциональный напор: Луна в Скорпионе (31.07 – 02.08)

В эти дни Луна будет находиться в знаке Скорпиона — одном из самых эмоционально напряженных положений. Она будет создавать сложные аспекты к другим планетам, что может вызвать волнения, приступы тревоги, подозрения, вспышки ревности или разочарования.

В эти дни возможны напряженные новости, обострение эмоций в общении, а также события, которые будут выводить из эмоционального равновесия.

Астротревога для Украины: квадрат Уран–Солнце

"Я хочу напомнить, что еще две недели назад я предупреждала об очень опасном аспекте — Уран в квадратуре к Солнцу Украины.

Солнце в гороскопе государства символизирует всю вертикаль власти: президента, руководящие органы, силовые структуры, систему управления.

Этот аспект активен с середины июля до начала августа, и повторится в конце 2025-го и весной 2026 года", - указала Базиленко.

Какие возможные последствия:

• политические повороты, кризисы управления, риски кадровых изменений;

• усиление напряжения между народом и властью;

• массовые протесты, забастовки, взрывы недовольства;

• важно: чтобы руководство не допустило нарушения законов и внезапных решений, которые могут вызвать гнев народа.

Мы уже стали свидетелями того, как эти прогнозы сбылись — на прошлой неделе в Украине разгорелись массовые протесты против решений правительства, что четко подтверждает действие аспекта. Я предвидела это заранее, и этот цикл еще продолжается. Мы должны оставаться внимательными и ответственными в своих действиях - отметила астролог.

Советы на неделю:

• расставляй приоритеты — не распыляй энергию;

• береги нервную систему — особенно 31.07–2.08;

• не спеши — ретроградный Меркурий не прощает спешки;

• используй Венеру в Раке: создай вокруг себя пространство любви.

Эта неделя может быть непростой — но именно такие периоды закаляют и меняют - подчеркнула Базиленко.

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Овен

Ты снова в фокусе событий — появится желание проявиться, заявить о себе. Но могут возникать мелкие конфликты из-за спешки и нетерпения.

Совет: Присмотрись к реакциям других — твои слова могут быть громче, чем ты думаешь.

Телец

Домашние дела, семейные темы, обустройство пространства — это главное для тебя сейчас. Но что-то или кто-то может нарушить привычный ритм.

Совет: Не все стоит контролировать. Иногда лучше отпустить — и тогда все сложится.

Близнецы

Ты будешь очень загружен общением. Но часть информации — путаная, а часть — лишняя. Не будешь успевать все обработать.

Совет: Говори меньше — слушай внимательнее. В тишине ты услышишь главное.

Рак

На этой неделе тебе хочется заботы, нежности, знакомых запахов и вкусов. Но эмоции могут быть нестабильны.

Совет: Посмотри на себя с любовью. Ты заслуживаешь не только заботиться, но и принимать заботу.

Лев

Будет много внимания, слов, вопросов, решений. Ты можешь блистать — но иногда будешь чувствовать, что тебя не понимают.

Совет: Не пытайся всех убедить. Будь собой — и этого хватит.

Дева

Появится много дел, ответственности, срочных мелочей. Можешь почувствовать усталость от чужих просьб.

Совет: Составь список приоритетов — и позволь себе сказать "нет", если это не твое.

Весы

Будет желание сохранить спокойствие и гармонию, но вокруг — много непредсказуемых реакций.

Совет: Твое умение поддерживать равновесие — это дар. Но не жертвуй собой ради чужого спокойствия.

Скорпион

Можешь оказаться в водовороте внутренних переживаний, возрастет чувствительность к несправедливости.

Совет: Если что-то болит — не держи в себе. Найди способ выразиться — через слово, движение или действие.

Стрелец

Появится потребность что-то изменить, куда-то убежать, обновить воздух. Но обстоятельства могут не дать разогнаться.

Совет: Даже если сейчас не время больших шагов — сделай маленький в направлении своей мечты.

Козерог

Будут вызовы на работе или в обязанностях. Но в то же время захочется тишины и тепла.

Совет: Баланс держится не на силе, а на поддержке. Позволь себе отдых рядом с теми, кто тебя ценит.

Водолей

Общественные процессы или новости могут вызвать сильные реакции. Ты можешь казаться спокойным, но внутри — буря.

Совет: Преврати волнение в действие. Даже маленький добрый поступок имеет значение.

Рыбы

Могут возникать глубокие эмоции — как память, как неожиданные сны, как голос изнутри.

Совет: Не бойся слушать себя. В твоей тишине — большая мудрость.