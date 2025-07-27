Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні

Тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 року відзначиться, зокрема, ретроградним Меркурієм та Місяцем у Скорпіоні - одному з найбільш емоційно напруженому положенні. Що на нас чекає в цей період - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Минулого тижня світ відчув потужне напруження, і цього тижня ці хвилі ще не стихнуть повністю. Особливо у першій половині тижня ми все ще перебуватимемо під впливом напруженого аспекту між Сонцем і Плутоном — це створює фон для конфліктів, боротьби за владу, гострих політичних зіткнень і амбітних ігор серед лідерів країн.

"Тим часом Місяць росте — а це означає, що попри зовнішні обставини, нам потрібно включатися в роботу, бути активними, не втрачати енергії на паніку. Саме зараз час реалізовувати масштабні ідеї та просувати проєкти, які вже були запущені раніше", - розповіла Базиленко.

Ретроградний Меркурій і з’єднання з Сонцем — 1 серпня

Як вказала астролог, увесь тиждень Меркурій рухається у зворотному напрямку — а це завжди час плутанини в комунікації, затримок, технічних збоїв, проблем із транспортом, навчанням, інтернетом.

1 серпня відбудеться точне з’єднання Меркурія з Сонцем — і їх поступове зближення впродовж тижня лише посилює напругу в інформаційному полі.

Уникай поспіху. Будь уважна на дорогах. Перевіряй документи та домовленості. І головне — будь терплячою в розмовах з іншими. Світ стає гучним, але не завжди чесним — варто фільтрувати інформацію - радить Базиленко.

Венера переходить у знак Рака — з 31 липня по 25 серпня

Це дуже ніжна й важлива подія — наші почуття стають глибшими, виникає сильне бажання тепла, затишку, турботи. Хочеться бути поруч із тими, кого ми любимо, більше часу проводити вдома, займатися естетикою простору, квітами, садом, кулінарією.

Це чудовий період для відновлення сімейного затишку, створення приємної атмосфери навколо себе, піклування про близьких.

Емоційний напір: Місяць у Скорпіоні (31.07 – 02.08)

У ці дні Місяць перебуватиме у знаку Скорпіона — одному з найбільш емоційно напружених положень. Він створюватиме складні аспекти до інших планет, що може викликати хвилювання, напади тривоги, підозри, спалахи ревнощів або розчарування.

У ці дні можливі напружені новини, загострення емоцій у спілкуванні, а також події, які виводитимуть з емоційної рівноваги.

Астротривога для України: квадрат Уран–Сонце

"Я хочу нагадати, що ще дві тижні тому я попереджала про дуже небезпечний аспект — Уран у квадратурі до Сонця України.

Сонце в гороскопі держави символізує всю вертикаль влади: президента, керівні органи, силові структури, систему управління.

Цей аспект активний із середини липня до початку серпня, і повториться наприкінці 2025-го та навесні 2026 року", - вказала Базиленко.

Які можливі наслідки:

• політичні повороти, кризи управління, ризики кадрових змін;

• посилення напруги між народом і владою;

• масові протести, страйки, вибухи невдоволення;

• важливо: щоб керівництво не допустило порушення законів і раптових рішень, які можуть викликати гнів народу.

Ми вже стали свідками того, як ці прогнози справдилися — на минулому тижні в Україні розгорілися масові протести проти рішень уряду, що чітко підтверджує дію аспекту. Я передбачила це заздалегідь, і цей цикл ще триває. Ми повинні залишатися уважними та відповідальними у своїх діях - зазначила астролог.

Поради на тиждень:

• розставляй пріоритети — не розпорошуй енергію;

• бережи нервову систему — особливо 31.07–2.08;

• не спіши — ретроградний Меркурій не пробачає поспіх;

• використай Венеру в Раку: створи навколо себе простір любові.

Цей тиждень може бути непростим — але саме такі періоди загартовують і змінюють - наголосила Базиленко.

Як допомогти дитині розвинути емоційну стійкість: поради психологині

Овен

Ти знову у фокусі подій — з’явиться бажання проявитися, заявити про себе. Але можуть виникати дрібні конфлікти через поспіх і нетерплячість.

Порада: Придивись до реакцій інших — твої слова можуть бути гучнішими, ніж ти думаєш.

Телець

Домашні справи, родинні теми, облаштування простору — це головне для тебе зараз. Але щось або хтось може порушити звичний ритм.

Порада: Не все варто контролювати. Іноді краще відпустити — й тоді все скластися.

Близнюки

Ти будеш дуже завантаженим спілкуванням. Але частина інформації — плутана, а частина — зайва. Не встигатимеш усе обробити.

Порада: Говори менше — слухай уважніше. У тиші ти почуєш головне.

Рак

Цього тижня тобі хочеться турботи, ніжності, знайомих запахів і смаків. Але емоції можуть бути нестабільні.

Порада: Поглянь на себе з любов’ю. Ти заслуговуєш не лише дбати, а й приймати турботу.

Лев

Буде багато уваги, слів, питань, рішень. Ти можеш блищати — але іноді відчуватимеш, що тебе не розуміють.

Порада: Не намагайся всіх переконати. Будь собою — і цього вистачить.

Діва

З’явиться багато справ, відповідальності, термінових дрібниць. Можеш відчути втому від чужих прохань.

Порада: Склади список пріоритетів — і дозволь собі сказати "ні", якщо це не твоє.

Терези

Буде бажання зберегти спокій і гармонію, але навколо — багато непередбачуваних реакцій.

Порада: Твоє вміння підтримати рівновагу — це дар. Але не жертвуй собою заради чужого спокою.

Скорпіон

Можеш опинитися у вирі внутрішніх переживань, зросте чутливість до несправедливості.

Порада: Якщо щось болить — не тримай у собі. Знайди спосіб висловитися — через слово, рух або дію.

Стрілець

З’явиться потреба щось змінити, кудись втекти, оновити повітря. Але обставини можуть не дати розігнатись.

Порада: Навіть якщо зараз не час великих кроків — зроби маленький у напрямку своєї мрії.

Козоріг

Будуть виклики на роботі чи в обов’язках. Але водночас захочеться тиші та тепла.

Порада: Баланс тримається не на силі, а на підтримці. Дозволь собі відпочинок поруч із тими, хто тебе цінує.

Водолій

Суспільні процеси чи новини можуть викликати сильні реакції. Ти можеш здаватися спокійним, але всередині — буря.

Порада: Перетвори хвилювання на дію. Навіть маленький добрий вчинок має значення.

Риби

Можуть виникати глибокі емоції — як пам’ять, як несподівані сни, як голос зсередини.

Порада: Не бійся слухати себе. У твоїй тиші — велика мудрість.