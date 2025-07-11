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Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога
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Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога

Киев • УНН

 • 1664 просмотра

Психолог рассказала, как родители могут помочь детям развить эмоциональную устойчивость. Она подчеркнула важность создания безопасного пространства для выражения эмоций и обучения саморегуляции.

Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога

Каждый ребенок сталкивается со сложными моментами: страшно идти в новую школу, кто-то не захотел дружить, не получилось победить в игре. Взрослому эти ситуации могут казаться мелочами, но для ребенка – это настоящий эмоциональный вызов. Именно в таких моментах формируется эмоциональная устойчивость – умение справляться с эмоциями, разрешать конфликты, переживать полученный опыт, не застревая в тревоге. Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость – рассказала в комментарии УНН психолог Екатерина Кононова.

Как отмечает Кононова, эмоциональная устойчивость – это способность ребенка справляться с эмоциями (страхом, злостью, стыдом), восстанавливаться после разочарований, адаптироваться к изменениям, верить в себя. Эмоционально устойчивый ребенок не идеален – он тоже плачет, сердится и расстраивается. Но он учится проживать это и двигаться дальше.

Что могут сделать родители? 

"В первую очередь у ребенка должно быть безопасное пространство, в котором он может проживать свои эмоции без осуждения и обесценивания, учиться на ошибках, находить поддержку. Самое важное – не учить "держаться", а быть рядом, когда тяжело. Когда ребенок знает, что его примут с любыми эмоциями – он не боится их проживать. Без понимания собственных эмоций в разных ситуациях ребенок не сможет научиться ими управлять. Именно поэтому родителям нужно быть примером для ребенка. Родители должны уметь называть свои чувства, показывать, как они с ними справляются, быть образцом, на который будет опираться ребенок. Показывать пример: "Я злюсь, потому что произошло что-то неприятное, но я могу с этим справиться", - отмечает Кононова.

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По ее словам, важно контролировать свои высказывания, ведь фразы вроде: "Что ты себе уже придумал/ла?"; "Не смей здесь злиться на меня"; "Нашел/ла из-за чего расстраиваться" могут дать ребенку ощущение, что определенные эмоции запрещены.

Когда ребенок злится и его чувства подавляют, то у него может появиться мысль, что злость это плохо, потому что меня за это могут наказать. Таким образом ребенок блокирует определенные эмоции вместо того, чтобы проживать их. Как следствие появляется тревожность, аутоагрессия и другие негативные реакции. Именно поэтому важно помогать ребенку называть свои эмоции: "Ты сейчас разочарован?"; "Похоже, тебе страшно. Я с тобой". Это простые слова, которые создают почву для внутренней устойчивости, помогают ребенку учиться не избегать эмоций, а проживать их

- добавляет Кононова.

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Она также подчеркивает, что когда у ребенка уже есть понимание того, что он чувствует, нужно помочь ему найти собственные способы преодоления тяжелых эмоций. Глубокий вдох, "выпустить пар", отойти в спокойное место, чтобы успокоиться – все это стоит практиковать вместе. Объясните и покажите простые техники саморегуляции: дыхание "цветок-свеча", счет до 10, объятия, стакан воды.

"Эти навыки ребенок сможет использовать даже без вас. Тогда ребенок будет знать: эмоции – это окей, и с ними можно справиться. Важно понимать, что определенные действия для успокоения, которые не помогают родителям, могут помогать детям. Поэтому дайте возможность ребенку попробовать разные способы саморегуляции для того, чтобы он выбрал наиболее эффективные для него. Эмоционально устойчивый ребенок способен справляться с эмоциями, не "застревает" в страхе, гневе или обиде, умеет просить о помощи, взаимодействует с другими. Легко приспосабливается к новым условиям, изменениям (садик, школа, переезд), верит в себя, даже после ошибок, ищет выход, а не избегает трудностей, возвращается к стабильному состоянию после кризиса", - отмечает психолог.

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Для развития таких навыков необходима стабильная внутренняя опора. Как же можно ее выработать?

Первое, давать чуть больше свободы – позволять совершать ошибку, выбрать, что надеть или как решить проблему с другом. Такие мелкие выборы развивают ответственность и уверенность: "Я могу, я справлюсь".

Во-вторых, не забирайте все трудности – тяжело смотреть, когда твоему ребенку грустно, но немного трудностей нужны, чтобы ребенок учился преодолевать их. Когда ребенок ссорится с другом или плачет от неудачи – не спешите решать его проблемы за него. Лучше спокойно быть рядом и спросить: "Как ты хочешь это решить? Что можем сделать вместе?". Это формирует доверие к себе и своим решениям.

В-третьих, хвалить за усилия, а не результат – такие фразы как, "Я вижу, как ты старался", вместо "Молодец, что попробовал, ты хорошо старался". Такое отношение учит ребенка не бояться ошибок и развивает настойчивость.

Лучшая поддержка – это быть рядом. Не идеальным. Не всегда правильным. А настоящим. Когда ребенок знает, что его любят, что он важен, что его эмоции имеют право на существование – он вырастает устойчивым, уверенным и живым

- резюмировала психолог.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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