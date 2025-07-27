Спецпредставитель Трампа стремится к миру в Украине и на Ближнем Востоке: Виткофф озвучил условия

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф хочет достичь мира в Украине и странах Ближнего Востока до завершения его срока. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

На вопрос журналистки, как он видит достойное завершение срока его полномочий на посту спецпосланника Трампа, Виткофф ответил, что для этого должны прекратиться российско-украинская война, а также боевые действия на Ближнем Востоке.

Если мы решим проблемы россии и Украины и заключим мирное соглашение, потому что именно это и необходимо. Если мы добьемся прочного мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будут главные достижения - заявил Виткофф.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп устал ждать от российского диктатора владимира путина шагов по окончанию войны в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп не исключает возможности трехсторонней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным. По его словам, "это обязательно произойдет, но должно было произойти три месяца назад".