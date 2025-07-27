Спецпредставник Трампа прагне миру в Україні та на Близькому Сході: Віткофф озвучив умови

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф хоче досягти миру в Україні і країнах Близького Сходу до завершення його терміну. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, передає УНН.

На питання журналістки, як він бачить гідне завершення терміну його повноважень на посаді спецпосланця Трампа, Віткофф відповів, що ждя цього мають припинитися російсько-українська війна, а також бойові дії на Близькому Сході.

Якщо ми вирішимо проблеми росії та України й укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно. Якщо ми доб'ємося міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході, я думаю, це будуть головні досягнення