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Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
06:57 • 3502 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
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Спецпредставник Трампа прагне миру в Україні та на Близькому Сході: Віткофф озвучив умови

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що прагне досягти миру в Україні та на Близькому Сході до завершення свого терміну. Він вважає припинення російсько-української війни та бойових дій на Близькому Сході головними досягненнями.

Спецпредставник Трампа прагне миру в Україні та на Близькому Сході: Віткофф озвучив умови

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф хоче досягти миру в Україні і країнах Близького Сходу до завершення його терміну. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

На питання журналістки, як він бачить гідне завершення терміну його повноважень на посаді спецпосланця Трампа, Віткофф відповів, що ждя цього мають припинитися російсько-українська війна, а також бойові дії на Близькому Сході.

Якщо ми вирішимо проблеми росії та України й укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно. Якщо ми доб'ємося міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході, я думаю, це будуть головні досягнення

- заявив Віткофф.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп втомився чекати від російського диктатора володимира путіна кроків щодо закінчення війни в Україні. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп не виключає можливості тристоронньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним. За його словами, "це обов'язково станеться, але мало б статися три місяці тому".

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Fox News
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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