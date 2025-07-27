Спецпредставник Трампа прагне миру в Україні та на Близькому Сході: Віткофф озвучив умови
Київ • УНН
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що прагне досягти миру в Україні та на Близькому Сході до завершення свого терміну. Він вважає припинення російсько-української війни та бойових дій на Близькому Сході головними досягненнями.
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф хоче досягти миру в Україні і країнах Близького Сходу до завершення його терміну. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, передає УНН.
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На питання журналістки, як він бачить гідне завершення терміну його повноважень на посаді спецпосланця Трампа, Віткофф відповів, що ждя цього мають припинитися російсько-українська війна, а також бойові дії на Близькому Сході.
Якщо ми вирішимо проблеми росії та України й укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно. Якщо ми доб'ємося міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході, я думаю, це будуть головні досягнення
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп втомився чекати від російського диктатора володимира путіна кроків щодо закінчення війни в Україні. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.
Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп не виключає можливості тристоронньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним. За його словами, "це обов'язково станеться, але мало б статися три місяці тому".