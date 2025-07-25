Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Киев • УНН
Глава НКРЭКУ Юрий Власенко заявил, что тарифы на электроэнергию для населения не изменятся, несмотря на повышение прайс-кепов. НКРЭКУ повысила предельные цены на рынке электроэнергии в вечерние часы в 1,6 раза.
В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заверили, что тарифы на электроэнергию для населения при изменении прайс-кепов на рынке электроэнергии остаются неизменными. Об этом заявил глава регулятора Юрий Власенко во время заседания НКРЭКУ, передает УНН.
Тарифы для населения у нас при изменении прайс-кепов на рынке электроэнергии остаются неизменными. Хочу также на это обратить внимание
Дополнение
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке э/э с 17:00 до 23:00.
Напомним
Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая одобрил решение о повышении тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч.