Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заверили, что тарифы на электроэнергию для населения при изменении прайс-кепов на рынке электроэнергии остаются неизменными. Об этом заявил глава регулятора Юрий Власенко во время заседания НКРЭКУ, передает УНН.

Тарифы для населения у нас при изменении прайс-кепов на рынке электроэнергии остаются неизменными. Хочу также на это обратить внимание - сказал Власенко.

Дополнение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке э/э с 17:00 до 23:00.

Напомним

Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая одобрил решение о повышении тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч.