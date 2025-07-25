Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запевнили, що тарифи на електроенергію для населення при зміні прайс-кепів на ринку електроенергії залишаються незмінними. Про це заявив голова регулятора Юрій Власенко під час засідання НКРЕКП, передає УНН.

Тарифи для населення у нас при зміні прайс-кепів на ринку електроенергії залишаються незмінними. Хочу також на це звернути увагу - сказав Власенко.

Доповнення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку е/е з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.